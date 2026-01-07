Ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σε έναν 74χρονο, ο οποίος συνελήφθη μεθυσμένος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στον δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

O 74χρονος άνδρας, την περασμένη Κυριακή, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, όντας υπό την επήρεια έντονης μέθης και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο 74χρονος κρίθηκε ένοχος για 7 από τις πράξεις που του αποδόθηκαν με ποιο σημαντικές την εγκατάλειψη τροχαίου, επικίνδυνη οδήγηση, μέθη, αντίσταση, εξύβριση κλπ, και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης συνολικά 4 ετών και 15 μηνών.

Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει τους 16 μήνες και έτσι ο 74χρονος θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο μεθυσμένος 74χρονος εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το patris, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής όταν ο 74χρονος οδηγός έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε δρόμο του δήμου Μαλεβιζίου προκαλώντας – ευτυχώς – μόνο υλικές ζημιές. Φοβούμενος μην συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο 74χρονος πάτησε γκάζι και έφυγε από την περιοχή του ατυχήματος.

Στο σημείο κλήθηκε η Τροχαία που ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου. Μέσα σε λίγη ώρα τον βρήκαν και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ όπου έδειξε πως είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί και να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία.

Μάλιστα, επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη, αφού εγκατέλειψε το αυτοκίνητο του και έτρεξε να κρυφτεί σε ελαιώνα. Όταν ο αστυνομικός τον πλησίασε, ο μεθυσμένος 74χρονος κρατώντας πέτρες τον απείλησε ότι θα του τις πετάξει.

Πάντως ενώπιον του δικαστηρίου ζήτησε συγνώμη και παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.