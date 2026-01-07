To Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με βίντεο που προβλήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και στο οποίο φέρεται γυναίκα αστυνομικός να προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το επίμαχο οπτικό υλικό εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητά του, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος λήψης του.

Παράλληλα, έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ποινική και πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως τονίζεται, αν προκύψουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.