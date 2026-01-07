Η B192 ήταν ένα αυτοκίνητο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άνοδο του Σουμάχερ και, μαζί με αυτήν, άλλαξε την πορεία της ιστορίας του αθλήματος. Μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο ντεμπούτο του με την Jordan στο Γκραν Πρι Βελγίου του 1991 στο Σπα-Φρανκορσάμπ, ο προπονητής της Benetton, Φλάβιο Μπριατόρε, απέκτησε τις υπηρεσίες του Γερμανού, υπογράφοντάς του τετραετές συμβόλαιο.