Περίπου 50.000 κατοικίες, επιχειρήσεις και νοσοκομεία στο Βερολίνο έμειναν χωρίς ρεύμα μέσα στο κύμα ψύχους του Ιανουαρίου, καθώς οι αρχές κάνουν λόγο για μια εκτεταμένη δολιοφθορά. Η πλήρης αποκατάσταση του δικτύου αναμένεται έως τις 8 Ιανουαρίου.

Το πρωί της 3ης Ιανουαρίου σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση σε γέφυρα καλωδίων πάνω από το κανάλι Τέλτοου, κοντά στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής Λίχτερφελντε, στα νοτιοδυτικά της πόλης. Την ευθύνη ανέλαβε η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan, η οποία χαρακτήρισε την ενέργεια «στοχευμένο πλήγμα σε εγκατάσταση ορυκτής ενέργειας».

Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα, ωστόσο προκάλεσε ζημιές σε καλώδια υψηλής τάσης, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Οι θερμοκρασίες υπό το μηδέν επιδείνωσαν την κατάσταση, καθώς ο υδράργυρος έπεσε στους -4 βαθμούς Κελσίου στις 4 Ιανουαρίου και αναμενόταν να φτάσει τους -7 τις επόμενες ημέρες.

Οι τεχνικοί της κρατικής εταιρείας Stromnetz Berlin δεσμεύτηκαν να επαναφέρουν πλήρως την ηλεκτροδότηση έως τις 8 Ιανουαρίου. Εν τω μεταξύ, η πόλη κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η πυροσβεστική δημιούργησε καταφύγια με σταθμούς φόρτισης για κινητά και άλλες συσκευές.

Καθημερινότητα στο σκοτάδι

Για τους κατοίκους του Βερολίνου, η πολύωρη διακοπή αποτέλεσε σοβαρή δοκιμασία. «Δύο νύχτες χωρίς ρεύμα, όλα στο σκοτάδι, τρομερό κρύο», περιέγραψε ο Κλάους, κάτοικος της περιοχής Ζέλεντορφ. «Δεν υπάρχει ίντερνετ, ούτε ζεστό νερό, ούτε θέρμανση».

Άλλοι κάτοικοι, όπως η Ουκρανή δικηγόρος Κατερίνα Ανιστσένκο, που έχει ζήσει στο Κίεβο, δήλωσαν ότι δεν ένιωσαν ιδιαίτερη δυσφορία. «Οι Γερμανοί ήταν σε σοκ, με ρωτούσαν πού να πάνε και τι να κάνουν», είπε, προσθέτοντας ότι προσπάθησε να τους καθησυχάσει.

Σύμφωνα με τον Ρόμαν Γκοντσαρένκο, δημοσιογράφο της Deutsche Welle, έως και 30.000 νοικοκυριά σε Ζέλεντορφ, Λίχτερφελντε, Νικολάσεε και Βάνζεε παρέμεναν χωρίς ρεύμα μέχρι το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου. «Μερικοί μετακόμισαν σε ξενοδοχεία, άλλοι φοβούνται να αφήσουν τα σπίτια τους», σημείωσε.

Επιπτώσεις και ανησυχία

Τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, παρέμειναν κλειστά έως τουλάχιστον τις 7 Ιανουαρίου. Οι αρχές ανέφεραν ότι η χειρότερη κατάσταση καταγράφηκε σε νοσοκομεία και γηροκομεία, όπου χρειάστηκε να γίνει εκκένωση ασθενών και ηλικιωμένων.

Παρόμοια, αλλά μικρότερης έκτασης διακοπή είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν φωτιά σε πυλώνες υψηλής τάσης προκάλεσε προβλήματα για τρεις ημέρες.

Απρόσιτοι δράστες και οικονομικές απώλειες

Η δολιοφθορά αποδίδεται στην ομάδα Vulkan, η οποία είχε προκαλέσει πυρκαγιά σε γραμμές μεταφοράς ρεύματος στη Βραδεμβούργο τον Μάρτιο του 2024, επηρεάζοντας εργοστάσιο της Tesla. «Οι δράστες ενεργούν επαγγελματικά και παραμένουν ασύλληπτοι», ανέφερε ο Γκοντσαρένκο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Επιχειρήσεων Βερολίνου και Βραδεμβούργου, Αλεξάντερ Σιρπ, προειδοποίησε για μεγάλες οικονομικές απώλειες. «Η επίθεση αποκάλυψε ανεπαρκή προστασία των ενεργειακών υποδομών· κάμερες ασφαλείας θα βοηθούσαν σημαντικά», δήλωσε.

Ο Γκοντσαρένκο χαρακτήρισε το blackout του Βερολίνου το μεγαλύτερο των τελευταίων 25 ετών, σημειώνοντας ότι οι δράστες επέλεξαν περίοδο αργιών. «Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, περιστατικά δολιοφθοράς εμφανίζονται περιοδικά και η Γερμανία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη», πρόσθεσε.