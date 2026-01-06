Χιόνι και πάγος συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις στην Ολλανδία, οδηγώντας στη διακοπή όλων των σιδηροδρομικών δρομολογίων και στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων.

Η ολλανδική εταιρεία σιδηροδρόμων NS ανακοίνωσε ότι κανένα τρένο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο τουλάχιστον έως τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας). Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των δυσκολιών που προκαλούν το έντονο χιόνι και οι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στο δίκτυο.

Στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η αεροπορική εταιρεία KLM ακύρωσε πάνω από 300 πτήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σήμερα. Η κατάσταση αποτυπώνει το μέγεθος των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο παρατεταμένος χειμωνιάτικος καιρός σε έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.