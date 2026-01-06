Δημοφιλή
Η Κίνα πνίγεται και «στραγγαλίζει» Alibaba, Shein, Amazon, Temu και AliExpress
Παλιά αυτοκίνητα τέλος: Πότε και ποια οχήματα θα αποσυρθούν
Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: «Έστελνε μηνύματα στην κοπέλα μου, με εξόργισε» - Ομολόγησε ο νεαρός δράστης -
Έκπληξη για μισθούς και συντάξεις: Πόσα θα πάρετε το 2026 – Αναλυτικός πίνακας
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Δείτε πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας
Κάτι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο
Επιστροφή στα θρανία: Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τις γιορτές - Παράταση διακοπών στην Καστοριά
Σύνταξη χηρείας με παραδείγματα: Πώς υπολογίζεται - Ποιοι θα δουν ουσιαστική αύξηση
Ξέχνα το αεροπλάνο: Το «μεγα-μετρό» φέρνει την Ευρώπη στις ράγες - Σύνδεση της Αθήνας με 40 πόλεις
Οδηγός ενός Tesla «έφαγε» πρόστιμο επειδή άλλαζε ρύθμιση στην οθόνη πολυμέσων εν κινήσει
Brenner Base Tunnel: Αυτή είναι η μεγαλύτερη σήραγγα του κόσμου – Το ευρωπαϊκό έργο μαμούθ των 11 δισ. δολαρίων
Κάτω από τις Άλπεις, στα σύνορα Ιταλίας και Αυστρίας, κατασκευάζεται η σήραγγα Brenner Base Tunnel, που αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο. Το έργο, συνολικού κόστους 11 δισ. δολαρίων, συνδυάζει εντυπωσιακή μηχανική και στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σήραγγα αποτελεί βασικό τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T), της μεγάλης […]
Sold out οι φόρμες του Μαδούρο κατά τη σύλληψή του – Η φωτογραφία που «τίναξε» τις πωλήσεις
Sold out έγιναν μέσα σε χρόνο-ρεκόρ οι φόρμες Nike Tech που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο τη στιγμή της σύλληψής του από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ. Η φωτογραφία του υπό κράτηση, η οποία διαδόθηκε μαζικά στο διαδίκτυο, προκάλεσε ξαφνική έκρηξη ενδιαφέροντος τόσο στην αγορά όσο και στα κοινωνικά δίκτυα και τις αναζητήσεις της Google. Η […]
«Είνα αποτρόπαιο και αηδιαστικό»: Σφοδρή αντίδραση από την Κομισιόν για τις σεξουαλικές εικόνες παιδιών στο Grok του Έλον Μασκ
Η Κομισιόν χαρακτήρισε παράνομες και αποτρόπαιες τις ημίγυμνες εικόνες παιδιών και γυναικών που εμφανίστηκαν στην πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ, την ώρα που η Βρετανία και η Ινδία ζητούν επίσημες εξηγήσεις και η Γαλλία καλεί σε παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής. «Αυτό δεν είναι πικάντικο. Είναι παράνομο. Είναι αποτρόπαιο. Είναι αηδιαστικό. Έτσι το βλέπουμε, και δεν […]
Ισπανός youtuber πέθανε σε ζωντανό διαδικτυακό challenge, καταναλώνοντας ναρκωτικά και αλκοόλ
Ο Ισπανός youtuber Sergio Jimenez πέθανε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε κλειστή διαδικτυακή ομάδα. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δεχόταν δωρεές για να πίνει ουίσκι και να καταναλώνει ναρκωτικά σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια περίπου τριών ωρών, φέρεται να κατανάλωσε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και κοκαΐνης, συμμετέχοντας σε «pay-per-view challenges». Η μάνα […]
«Πολικό ψύχος» στην Βρετανία: Στους -12,5°C κατρακύλησε το θερμόμετρο (φωτογραφίες)
Η Βρετανία δοκιμάζεται από ένα από τα πιο σφοδρά κύματα ψύχους του φετινού χειμώνα, με τον παγετό, τις χιονοπτώσεις και τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες να προκαλούν εκτεταμένες διαταραχές σε όλη τη χώρα. Το θερμόμετρο κατρακύλησε έως τους -12,5 βαθμούς Κελσίου στο Μάρχαμ του Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία, ενώ ακόμη και μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο, […]