Με ένα μήνυμα μέσω των social media, o… βιαστικός Τετέ, ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό, δίχως να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ζήτησε – και πήρε – μεταγραφή. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tetê 🌪 (@furacaotete)

Το μήνυμα του Τετέ:

«Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που απλά πρέπει να κάνεις, χωρίς να προσπαθείς να καταλάβεις τα πάντα… Κι έτσι ακριβώς βρέθηκα εκεί.

Έκανα αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα: Να παίζω ποδόσφαιρο.

Έπαιξα με όλη μου τη θέληση και την καρδιά στο χορτάρι. Γι’ αυτό θα πω “εις το επανιδείν” στους υπέροχους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Το καλύτερο βήμα στην καριέρα μου ως τώρα. Εδώ εξελίχθηκα, έμαθα και κατάφερα να γίνω η καλύτερη εκδοχή μου».