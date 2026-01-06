Η Hyundai ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εντάξει στα εργοστάσιά της τα ανθρωποειδή ρομπότ τύπου Atlas της Boston Dynamics, με στόχο την κατασκευή αυτοκινήτων από το 2028. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τον πλήρη αυτοματισμό στη βιομηχανική παραγωγή. Σύμφωνα με την παρουσίαση της εταιρείας στην έκθεση CES 2026 στο Λας Βέγκας, η αρχική εφαρμογή θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο Metaplant στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. Τα ρομπότ θα εκτελούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως η ταξινόμηση εξαρτημάτων.

Μέχρι το 2030, η χρήση τους θα επεκταθεί σε πιο σύνθετες διαδικασίες συναρμολόγησης και χειρισμού βαρέων φορτίων έως 50 κιλών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας την ανθρώπινη καταπόνηση. Το Atlas διαθέτει χέρια ανθρωπομεγέθους με αισθητήρες αφής και πλήρεις περιστροφικές αρθρώσεις. Μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα σε θερμοκρασίες από -20°C έως 40°C, ενώ η Hyundai σχεδιάζει τη μαζική παραγωγή χιλιάδων μονάδων κάθε χρόνο.

Η τεχνολογία physical AI που ενσωματώνεται στο σύστημα στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των βιομηχανικών διαδικασιών. Η εισαγωγή των ρομπότ αναμένεται να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων σε επικίνδυνες ή επαναλαμβανόμενες εργασίες. Παράλληλα, η Hyundai συνεργάζεται με τις Nvidia και Google για περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, συνδικάτα εργαζομένων, όπως εκείνα της Kia, εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην απασχόληση και τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στα εργοστάσια.

Το ανθρωποειδές ρομπότ έχει ύψος περίπου 1,5 μέτρο, βάρος 89 κιλά και 28 βαθμούς ελευθερίας για αυξημένη ευελιξία. Μπορεί να κινείται με ταχύτητα έως 2,5 μέτρα το δευτερόλεπτο και να τοποθετεί τα πόδια του με ακρίβεια κάτω των 10 εκατοστών. Τα χέρια του διαθέτουν εναλλάξιμα grippers για λεπτούς χειρισμούς, ενώ είναι ανθεκτικό σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, καθιστώντας το κατάλληλο για ποικίλες βιομηχανικές συνθήκες.

Το Atlas είναι εξοπλισμένο με LiDAR, στερεοσκοπικές και RGB-D κάμερες, καθώς και αισθητήρες IMU και encoders για τρισδιάστατη αντίληψη σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει ακρίβεια ±2 mm στις εργασίες του. Η υπολογιστική του ισχύς βασίζεται στην πλατφόρμα NVIDIA Jetson Thor, με δυνατότητα επεξεργασίας 800 teraflops AI, επιτρέποντας την εκτέλεση σύνθετων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για λήψη αποφάσεων και έλεγχο κινήσεων.

Το ρομπότ υποστηρίζει δίποδη κίνηση, μπορεί να περπατά, να τρέχει, να αναρριχάται και να επανέρχεται μετά από πτώση. Διαθέτει επίσης δυνατότητα αυτόνομης αλληλουχίας εργασιών και προσαρμογής σε δυναμικά περιβάλλοντα. Από το 2028, στα εργοστάσια της Hyundai, θα αναλαμβάνει χειρισμό βαρέων φορτίων έως 50 κιλών και επαναλαμβανόμενες διεργασίες, συμβάλλοντας σε ένα νέο μοντέλο αυτοματοποίησης στη βιομηχανία αυτοκινήτου.