Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν μια φιλόδοξη επένδυση ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατανεμημένη σε βάθος δεκαετίας, με στόχο την ανάπτυξη της εγχώριας ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου και τη μείωση της εξάρτησης από ξένους προμηθευτές – και κυρίως από τη Ρωσία, η οποία σήμερα είναι ο μοναδικός εμπορικός παραγωγός του καυσίμου υψηλού εμπλουτισμού HALEU (high-assay low-enriched uranium).

Το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας (DOE) θα διαθέσει τα κονδύλια σε τρεις εταιρείες μέσα από «task orders», ένα σύστημα που προβλέπει σταδιακή εκταμίευση με βάση την πρόοδο των έργων. Οι American Centrifuge Operating και General Matter θα λάβουν έως και 900 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία για την ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής HALEU, ενώ η Orano Federal Services θα χρηματοδοτηθεί με έως 900 εκατομμύρια για την ενίσχυση της παραγωγής ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού (LEU), το οποίο χρησιμοποιείται στους υφιστάμενους πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την επαναφορά της βιομηχανικής βάσης καυσίμων πυρηνικής ενέργειας εντός των ΗΠΑ. Πρόκειται για κρίσιμη κίνηση, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να επιβάλει πλήρη απαγόρευση στις εισαγωγές ουρανίου από τη Ρωσία μέχρι το 2028.

Το HALEU –ουράνιο εμπλουτισμένο μεταξύ 5% και 20%– θεωρείται απαραίτητο για τη νέα γενιά μικρών και προηγμένων αντιδραστήρων, που υπόσχονται μεγαλύτερη απόδοση και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ωστόσο, η έλλειψη παραγωγής εκτός Ρωσίας αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την πρόοδο πολλών έργων. Παράλληλα, ειδικοί σε θέματα μη διάδοσης προειδοποιούν ότι τα υψηλά επίπεδα εμπλουτισμού αυξάνουν τον κίνδυνο κακόβουλης χρήσης και εισηγούνται όρια περί το 10–12% για λόγους ασφαλείας.

Πέρα από τη βασική επένδυση, το DOE ενέκρινε επιπλέον 28 εκατομμύρια δολάρια για τη Global Laser Enrichment (GLE), με σκοπό την εξέλιξη της τεχνολογίας SILEX, ενός καινοτόμου συστήματος εμπλουτισμού ουρανίου μέσω λέιζερ. Η GLE ανήκει κατά 51% στη Silex Systems και κατά 49% στην Cameco, και η νέα χρηματοδότηση βασίζεται σε διαγωνιστική διαδικασία που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της νέας αμερικανικής διοίκησης να τοποθετήσει τις ΗΠΑ στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων στον πυρηνικό τομέα, επιδιώκοντας όχι μόνο ενεργειακή αυτάρκεια αλλά και παγκόσμια υπεροχή σε έναν στρατηγικά κρίσιμο τομέα.