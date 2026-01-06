Δημοφιλή
Ρομπότ θα φτιάχνουν τα αυτοκίνητα της Hyundai
Η Hyundai ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εντάξει στα εργοστάσιά της τα ανθρωποειδή ρομπότ τύπου Atlas της Boston Dynamics, με στόχο την κατασκευή αυτοκινήτων από το 2028. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τον πλήρη αυτοματισμό στη βιομηχανική παραγωγή. Σύμφωνα με την παρουσίαση της εταιρείας στην έκθεση CES 2026 στο Λας Βέγκας, η αρχική εφαρμογή […]
Πώς θα μοιάζει ο κόσμος το 2050: AI, ρομποτική και η καθημερινότητά μας στο μέλλον
Οι τεχνολογίες που σήμερα μας εντυπωσιάζουν ίσως σε 25 χρόνια να θεωρούνται αυτονόητες
Κληρονομιές: Ο A.I. βοηθός που έφτιαξε η Αλάσκα τα έκανε μούσκεμα και είχε παραισθήσεις
Η μεταβίβαση κληρονοδοτημάτων δεν ήταν ποτέ μία εύκολη υπόθεση. Αρκετές φορές, μάλιστα, αποτελεί αντικείμενο προστριβών και οικογενειακών συγκρούσεων. Όπως διαπίστωσε όμως το δικαστικό σύστημα της Αλάσκας, ένας ανακριβής ή παραπλανητικός τεχνητός βοηθός μπορεί να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Για περισσότερο από έναν χρόνο, τα δικαστήρια της πολιτείας εργάζονται πάνω στη δημιουργία του Alaska Virtual […]
Το διαμάντι περνά στην κβαντική εποχή
Από σύμβολο πολυτέλειας σε τεχνολογία-κλειδί του μέλλοντος - Με ελεγχόμενες «ατέλειες» στη δομή του, το διαμάντι μετατρέπεται σε κβαντικό αισθητήρα, ανοίγοντας τον δρόμο για πλοήγηση χωρίς GPS, έγκαιρη διάγνωση ιών και νέες διεπαφές εγκεφάλου-μηχανής
«Φεγγάρι του Λύκου»: Οι πέντε λόγοι που αξίζουν να παρατηρήσεις την πρώτη υπερπανσέληνο του 2026
Αν νιώθετε μια μικρή μελαγχολία μετά τις γιορτές, ένας καλός τρόπος να ανανεωθείτε και να υποδεχθείτε τη νέα χρονιά είναι να κοιτάξετε τον νυχτερινό ουρανό. Αυτό το Σαββατοκύριακο ανατέλλει η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026, γνωστή ως Σελήνη του Λύκου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Από τις 2 έως τις 4 […]