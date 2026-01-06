Σε μια συγκυρία όπου προειδοποιήσεις για «φούσκες» εμφανίζονται σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας – από τις μετοχές και την αγορά ακινήτων έως τον χρυσό – οι περισσότεροι οικονομολόγοι φαίνεται να συμφωνούν σε ένα πράγμα: ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, με τη βαθιά τεχνική του εξειδίκευση στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών υπερβολών, θα ήταν η πλέον κατάλληλη επιλογή για να αναλάβει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) όταν λήξει η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ το 2027.

Σύμφωνα με έρευνα των Financial Times μεταξύ 70 οικονομολόγων, το 26% των συμμετεχόντων επιλέγει τον Ντε Κος ως τον ιδανικό διάδοχο της Λαγκάρντ, ενώ ο Ολλανδός Κλας Νοτ, πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας των Κάτω Χωρών, συγκεντρώνει το 24% των προτιμήσεων.

Ένας τεχνοκράτης με εμπειρία στις κρίσεις

Πριν από τη θητεία του ως διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, ο Ντε Κος είχε διατελέσει πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου (ESRB) – του θεσμού που παρακολουθεί και προλαμβάνει τη δημιουργία φουσκών στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Από το 2025, κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), όπου έχει υπογράψει μελέτες που προειδοποιούν για ανισορροπίες στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι τέτοια εμπειρία θα ήταν καθοριστική για τη νέα φάση νομισματικής πολιτικής που έρχεται μετά την περίοδο των αυξήσεων επιτοκίων και της επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Παρότι τα τεχνικά προσόντα του Ισπανού θεωρούνται αδιαμφισβήτητα, η προεδρία της ΕΚΤ παραδοσιακά ισορροπεί ανάμεσα στη θεσμική ανεξαρτησία και την πολιτική ισορροπία των μεγάλων χωρών της Ευρωζώνης. Εκτός από τον Ντε Κος και τον Νοτ, άλλοι υποψήφιοι που φέρονται να ενδιαφέρονται είναι ο Γιοάχιμ Νάγκελ, πρόεδρος της Bundesbank, και η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, με ποσοστά υποστήριξης 7% και 14% αντίστοιχα στην ίδια έρευνα.

Ο Κρίστιαν Κοπφ, διευθυντής επενδύσεων στη γερμανική Union Investment, σχολίασε ότι «η ανάδειξη ενός τεχνοκράτη καριέρας όπως ο Ντε Κος θα έστελνε το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν θα παρεκκλίνει από τη σταθερότητα και ότι το ευρώ θα παραμείνει ισχυρό». Από την άλλη, ο οικονομολόγος Φραντσέσκο Παπάντια του think tank Bruegel χαρακτήρισε τον Νοτ «υπέρμαχο της σταθερότητας με ευελιξία», εκτιμώντας ότι η εμπειρία του θα μπορούσε να εξασφαλίσει συνέπεια στη μετά-Λαγκάρντ εποχή.

Η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ ολοκληρώνεται το Νοέμβριο του 2027, και ήδη οι διεργασίες για τη διαδοχή της έχουν ξεκινήσει στο παρασκήνιο. Η τελική επιλογή θα αποτελέσει κρίσιμη ένδειξη για τη στρατηγική κατεύθυνση της ΕΚΤ: αν η Ευρωζώνη θα επιλέξει τον δρόμο της οικονομικής ορθοδοξίας και της τεχνοκρατικής σταθερότητας ή αν θα δώσει προτεραιότητα σε μια πιο πολιτική διαχείριση των προκλήσεων που έρχονται.