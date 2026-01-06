Δημοφιλή
- 1
Η Κίνα πνίγεται και «στραγγαλίζει» Alibaba, Shein, Amazon, Temu και AliExpress
- 2
Παλιά αυτοκίνητα τέλος: Πότε και ποια οχήματα θα αποσυρθούν
- 3
Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: «Έστελνε μηνύματα στην κοπέλα μου, με εξόργισε» - Ομολόγησε ο νεαρός δράστης -
- 4
Έκπληξη για μισθούς και συντάξεις: Πόσα θα πάρετε το 2026 – Αναλυτικός πίνακας
- 5
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Δείτε πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας
- 6
Κάτι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο
- 7
Επιστροφή στα θρανία: Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τις γιορτές - Παράταση διακοπών στην Καστοριά
- 8
Σύνταξη χηρείας με παραδείγματα: Πώς υπολογίζεται - Ποιοι θα δουν ουσιαστική αύξηση
- 9
Ξέχνα το αεροπλάνο: Το «μεγα-μετρό» φέρνει την Ευρώπη στις ράγες - Σύνδεση της Αθήνας με 40 πόλεις
- 10
Οδηγός ενός Tesla «έφαγε» πρόστιμο επειδή άλλαζε ρύθμιση στην οθόνη πολυμέσων εν κινήσει
Πηγές Τσίπρα: «Ο κ. Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί, επιλέγει τον δρόμο της πολιτικής δειλίας»
Αντίδραση του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού στο σχολιασμό από την κυβέρνηση της δήλωσής του για την Βενεζουέλα
Οι Κάτω Χώρες «σπάνε» την ασφαλιστική τους αλυσίδα και ταράζουν την Ευρώπη
Η ριζική μεταρρύθμιση του ολλανδικού συνταξιοδοτικού συστήματος αλλάζει τον τρόπο επένδυσης, ανοίγοντας νέο κύκλο αβεβαιότητας για τις ευρωπαϊκές αγορές χρέους
Καιρός: Aνοιξιάτικη στροφή το Σαββατοκύριακο μετά το παγωμένο ξεκίνημα του 2026
Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς σε ορεινά και ημιορεινά των νησιών του βορείου και κεντρικού Αιγαίου. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός […]
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο στη Ριτσώνα
Σε ατμόσφαιρα έντονης συναισθηματικής φόρτισης συγγενείς και φίλοι είπαν το πρωί της Τετάρτης το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο. Κατά τη διάρκεια της τελετής ακούστηκε το τραγούδι «Άδεια μου αγκαλιά» ενώ προβλήθηκε βίντεο με στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή. Ο Αντώνης Κοκορίκος γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1959. Απόφοιτος του ΤΕΙ Αθηνών, ξεκίνησε […]
Παναθηναϊκός: Προτάθηκε ο Τσάβες – Τα… ακούει ο Τετέ
Άλλο ένα όνομα από το φετινό ρόστερ του Παναιτωλικού έχει πέσει στο τραπέζι για τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για τον Λούκας Τσάβες, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στα «καναρίνια» επέστρεψε στην Αρχεντίνος Τζούνιορς. Η ομάδα της Αργεντινής φέρεται να κοστολογεί τον 30χρονο τερματοφύλακα στο 1 εκατ. ευρώ, με τους «πράσινους» να μην έχουν […]