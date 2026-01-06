Αύξηση μισθών και βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος προβλέπει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών, με τον μέσο ονομαστικό μισθό να διαμορφώνεται στα 1.500 ευρώ το 2027 και τον κατώτατο στα 950 ευρώ, έναντι 880 ευρώ σήμερα. Οι αυξήσεις αυτές θα ισχύσουν ανεξάρτητα από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, ο μέσος ονομαστικός μισθός, όπως δηλώνεται από τους εργοδότες στην ΕΡΓΑΝΗ, θα ανέλθει στα 1.500 ευρώ το 2027, από 1.342 ευρώ το 2024, με ενδιάμεση αύξηση στα περίπου 1.440 ευρώ το 2026.

Ο κατώτατος μισθός, που σήμερα είναι 880 ευρώ, αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στα 915-920 ευρώ το 2026 και να φτάσει τα 950 ευρώ την άνοιξη του 2027.

Η αύξηση του Απριλίου 2026 θα συμπαρασύρει και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων. Ο εισαγωγικός μισθός στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα φτάσει από τα 950 στα 985-990 ευρώ μεικτά, ενώ ανάλογες αυξήσεις θα ισχύσουν για όλα τα κλιμάκια.

Οι προσαυξήσεις θα επηρεάσουν και τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία και αργίες. Παράλληλα, οι αυξήσεις θα περάσουν στις τριετίες, στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και στο επίδομα ανεργίας, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 540,32 ευρώ.

Αυξήσεις για τους ένστολους

Μεγαλύτερες αυξήσεις θα λάβουν οι ένστολοι – αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες και άλλες κατηγορίες – λόγω της αναμόρφωσης του μισθολογίου τους.

Ανώτεροι αξιωματικοί : +276 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο.

: +276 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο. Υπαξιωματικοί : +128 ευρώ μηνιαίως.

: +128 ευρώ μηνιαίως. Κατώτερες κατηγορίες : +103 ευρώ μηνιαίως.

: +103 ευρώ μηνιαίως. Στην Αστυνομία, η μέση αύξηση ανέρχεται σε +111 ευρώ, με διακυμάνσεις ανά βαθμίδα (έως +236 ευρώ για ανώτερες και +63 ευρώ για Ειδικούς Φρουρούς).

Μειώσεις φόρων στο Δημόσιο

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 περισσότεροι από τους μισούς δημοσίους υπαλλήλους θα δουν μείωση στους συντελεστές φορολόγησης κατά 4 έως 6 μονάδες, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Εκπαιδευτικοί με εισόδημα 12.000 ευρώ θα έχουν ετήσια μείωση φόρου 20 ευρώ χωρίς παιδιά ή 40 ευρώ με ένα παιδί.

Εφοριακοί με εισόδημα 16.000 ευρώ θα δουν μείωση 120 ευρώ χωρίς παιδιά, 240 ευρώ με ένα παιδί, 360 ευρώ με δύο και 480 ευρώ με τρία παιδιά.

Ιατροί του ΕΣΥ με εισόδημα 25.000 ευρώ θα ωφεληθούν με 300 ευρώ χωρίς παιδιά, 600 ευρώ με ένα παιδί, 900 ευρώ με δύο, 1.700 ευρώ με τρία και 3.180 ευρώ με τέσσερα παιδιά.

Μείωση παρακράτησης φόρου

Από τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιείται η μείωση της παρακράτησης φόρου για περισσότερους από 400.000 υπαλλήλους. Το ύψος του οφέλους θα εξαρτάται από το ετήσιο εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, σύμφωνα με τη νέα φορολογική κλίμακα.