Αυξήσεις μισθών αναμένονται από την αρχή του 2026, με τους εργαζομένους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα να βλέπουν αισθητή ενίσχυση στα καθαρά ποσά που λαμβάνουν κάθε μήνα.

Οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της μισθολογικής πολιτικής.

Για παράδειγμα, μισθωτός έως 25 ετών θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 860 ευρώ, με αύξηση 40 ευρώ τον μήνα. Αντίστοιχα, εργαζόμενος άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά θα έχει καθαρές αποδοχές 980 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 7,14 ευρώ.

Η ενίσχυση είναι σημαντικά μεγαλύτερη για όσους έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Μισθωτός με δύο παιδιά θα δει τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του να ανέρχονται σε 1.176 ευρώ, αυξημένες κατά 86 ευρώ.

Για εργαζόμενο με τρία παιδιά, οι καθαρές αποδοχές θα φτάσουν τα 1.291 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 93 ευρώ.