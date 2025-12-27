Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα ισχύσει μικρή αναπροσαρμογή στις τιμές τωνδιοδίωντης Αττικής Οδού για αρκετές κατηγορίες οχημάτων. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, οι οδηγοί θα κληθούν να πληρώσουν 0,05 έως 0,10 ευρώ περισσότερα ανά διέλευση για Ι.Χ. και φορτηγά.

Παρόμοιες αυξήσεις αναμένονται και σε άλλους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας, όπως ο Μορέας και η Ολυμπία Οδός, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης τιμών. Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν ανάλογα τα δρομολόγιά τους και τις δαπάνες τους για τις μετακινήσεις.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού

Κατηγορία 2 — Επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.): Από 2,50 € σε 2,55 € ανά διέλευση.

Κατηγορία 5 — Μικρά/μεσαία φορτηγά: Από 6,25 € σε 6,30 €.

Κατηγορία 6 — Μεγάλα φορτηγά: Από 10,00 € σε 10,10 €.

Μοτοσικλέτες: Η χρέωση παραμένει σταθερή στα 1,25 €.

Αυξήσεις και σε άλλους αυτοκινητόδρομους

Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις, οι νέες χρεώσεις θα ισχύσουν και για τις οδικές αρτηρίες Μορέας και Ολυμπία Οδό. Οι αυξήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες οχημάτων, γεγονός που θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος μετακίνησης σε σχέση με το 2025.