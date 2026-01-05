«Είμαι αθώος» δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος οδηγήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (5/1) στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, μαζί με την σύζυγό του με την οποία κατηγορούνται για ναρκο-τρομοκρατία και κατοχή όπλων.

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας μεταφέρθηκε, μαζί με τη Φλόρες, σε αίθουσα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου Daniel Patrick Moynihan του Μανχάταν με χειροπέδες στα χέρια και φορώντας την τυπική ενδυμασία κρατουμένου σε αμερικανικές φυλακές, μπλε φανελάκι και πορτοκαλί πουκάμισο.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα σκίτσα από το δικαστήριο:

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον καθορισμό της κατάλληλης ημερομηνίας, ο δικηγόρος υπεράσπισης του Μαδούρο επισήμανε «ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής απαγωγής».

Επίσης, ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας και ζητά ένα έντυπο που μπορεί να συμπληρωθεί «ώστε να λάβει την κατάλληλη ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια της κράτησής του».

Ο δικηγόρος υπεράσπισης της Σίλια Φλόρες ανέφερε επίσης ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας.

«Έχει σοβαρούς μώλωπες στα πλευρά της και θα χρειαστεί κατάλληλη φροντίδα», είπε ο Μαρκ Ντόνελι.

Καθώς αποχωρούσε από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο αντάλλαξε έντονες κουβέντες με ισπανόφωνους διαδηλωτές. Ένας από αυτούς φώναξε πως «στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας, ο Μαδούρο θα πληρώσει», με τον πρόεδρο να απαντά στα ισπανικά: «Είμαι ένας απαχθείς πρόεδρος. Είμαι αιχμάλωτος πολέμου».

Σε νέο λεκτικό επεισόδιο, άλλος διαδηλωτής τού είπε «θα πληρώσεις για λογαριασμό της Βενεζουέλας», με τον Μαδούρο να απαντά: «Στο όνομα του Θεού, θα είμαι ελεύθερος».

Λίγο αργότερα, η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον ίδιο και τη σύζυγό του κατευθύνθηκε εκ νέου προς το κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν.

Τα βασικά σημεία από την πρώτη ακρόαση του Μαδούρο

Ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε αθώος και είπε στο δικαστήριο ότι είναι «ένας έντιμος άνθρωπος». Επέμεινε επίσης ότι εξακολουθεί να είναι πρόεδρος της Βενεζουέλας, προσθέτοντας ότι «συνελήφθη από το σπίτι του στο Καράκας» και θεωρεί τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».

Η Σίλια Φλόρες ακολούθησε σε παρόμοιο τόνο, δηλώνοντας επίσης αθώα για τις κατηγορίες. Δήλωσε στο δικαστήριο ότι είναι «εντελώς αθώα» και είπε ότι είναι η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας. Παράλληλα, ο δικηγόρος της είπε πως η Φλόρες φέρει μελανιές στα πλευρά και χρειάζεται θεραπεία.

Καθώς γίνονταν συζητήσεις για την επόμενη κατάλληλη ημερομηνία, ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαδούρο υπογράμμισε «ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής απαγωγής».

Ο Μαδούρο ζήτησε επίσης το δικαίωμα σε προξενική επίσκεψη, κάτι που ο δικαστής επιβεβαίωσε ότι θα κανονιστεί.

Η ομάδα υπεράσπισής του δεν ζήτησε την αποφυλάκισή του, με τον δικαστή να τους λέει ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγύηση «όταν είναι κατάλληλη στιγμή».

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 11 π.μ. (τοπική ώρα) της 17ης Μαρτίου.

Ολόκληρος ο διάλογος του Μαδούρο με τον δικαστή Χέλερσταϊν

Ο δικαστής ζήτησε από τον Μαδούρο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του κι αυτός απάντησε στα ισπανικά: «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, θεωρώ τον εαυτό μου αιχμάλωτο πολέμου. Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας».

Ο δικαστής απάντησε: «Επιτρέψτε μου να παρέμβω. Θα υπάρξει χρόνος για αυτό. Θέλω μόνο να ξέρω, είστε ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος;

Μαδούρο: Ναι.

Δικαστής: Σας έχει επιδοθεί η κατηγορία;

Δικηγόρος υπεράσπισης: Παραιτούμαστε από τη δημόσια ανάγνωση.

Μαδούρο: Το πήρα στα χέρια μου για πρώτη φορά. Προτιμώ να το διαβάσω προσωπικά.

Ο Μαδούρο είπε τότε ότι «δεν γνώριζε» ότι έχει δικαίωμα σε δωρεάν κρατικό δικηγόρο.

Ο δικαστής ρώτησε τότε τον Μαδούρο τι θα ήθελε να δηλώσει για τον εαυτό του. «Είμαι αθώος. Είμαι έντιμος άνθρωπος. Είμαι Πρόεδρος…».

Ο δικηγόρος υπεράσπισής του παρενέβη τότε, λέγοντας στο δικαστήριο: «Δηλώνει αθώος για όλες τις κατηγορίες».

Στη συνέχεια, ο Μαδούρο ρωτήθηκε για το κατηγορητήριο:

Αναπληρωτής: Έχετε δει το κατηγορητήριο;

Μαδούρο: Το έχω δει, αλλά δεν το έχω διαβάσει.

Αναπληρωτής: Το έχετε συζητήσει με τον δικηγόρο σας;

Μαδούρο: Εν μέρει.

Αναπληρωτής: Τι δηλώνετε;

Μαδούρο: Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος για τίποτα από όσα αναφέρονται εδώ.

Τέλος, υπενθυμίστηκε στον Μαδούρο το δικαίωμά του να δεχτεί επίσκεψη από πρόξενο υπάλληλο. Απάντησε ότι θα ήθελε να δεχτεί επίσκεψη από τον πρόξενο και είπε ότι κράτησε σημειώσεις, προσθέτοντας: «Θα ήθελα να τις κρατήσω».

Ο Βενεζουελανός διατάχθηκε να εμφανιστεί στην επόμενη ακροαματική διαδικασία στις 17 Μαρτίου στις 11 π.μ.