Φορώντας χειροπέδες και στολή φυλακισμένου μεταφέρθηκε ο Νικολάς Μαδούρο – με ελικόπτερο – στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, μαζί με τη σύζυγό του, για την πρώτη διαδικαστική ακρόαση ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή.

Στις 19:01, εισήλθε στην αίθουσα του δικαστηρίου φορώντας μια στολή κρατούμενου, αντάλλαξε χειραψία με τον δικηγόρο του και κάθισε. Ακολούθησε η σύζυγός του.

Να σημειωθεί ότι ο Νικολάς Μαδούρο μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου Daniel Patrick Moynihan του Μανχάταν, μαζί με τον εκπρόσωπό του, για την απαγγελία κατηγοριών, μετά τη σύλληψή του σε στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ.

Ο Μαδούρο διώκεται για τέσσερις βασικές κατηγορίες:

συνωμοσία για ναρκο-τρομοκρατία,

συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ,

κατοχή πολυβόλων όπλων και καταστροφικών μηχανισμών,

συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων όπλων και καταστροφικών μηχανισμών.

Ο Νικολάς Μαδούρο στάθηκε όρθιος καθώς του ζητήθηκε να επιβεβαιώσει το όνομά του στο δικαστήριο. Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, δήλωσε στο δικαστήριο ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι συνελήφθη από το σπίτι του στο Καράκας.

«Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος, εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου», τόνισε.

Από την πλευρά της η σύζυγός του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, δήλωσε αθώα, λέγοντας ότι «είμαι η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας».

Ο δικαστής Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν δήλωσε ότι καθήκον του είναι να διασφαλίσει μια δίκαιη διαδικασία και, εφόσον χρειαστεί, μια δίκαιη δίκη. «Αυτό είναι το καθήκον μου και αυτή είναι η πρόθεσή μου», ανέφερε. Στη συνέχεια ανέφερε το κατηγορητήριο.

Ο Μαδούρο ζήτησε προξενική επίσκεψη

Ο δικαστής ενημέρωσε τον Μαδούρο και τη σύζυγό του ότι έχουν το δικαίωμα να συμβουλευτούν προξενικούς αξιωματούχους.

Τους ρώτησε αν κατανοούν τη δήλωσή του. «Ναι, την κατανοούμε και θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί προξενική επίσκεψη», απαντά.

Ο δικαστής επιβεβαίωσε ότι θα γίνει η απαραίτητη ρύθμιση.

Ο Μαδούρο είπε στον δικαστή ότι «θα ήθελα να ζητήσω να γίνουν σεβαστές οι σημειώσεις μου και να μου επιτραπεί να τις κρατήσω».

Ο δικαστής Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν, εμφανώς λίγο αιφνιδιασμένος, απάντησε: «Πιστεύω ότι δικαιούστε να τις κρατήσετε».

Ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε ότι «σε αυτή τη φάση δεν ζητά την αποφυλάκισή του με εγγύηση», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στις 17 Μαρτίου η ακρόασή του

Ο Νικολά Μαδούρο κλήθηκε να εμφανιστεί στην επόμενη ακροαματική διαδικασία στις 17 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον καθορισμό της κατάλληλης ημερομηνίας, ο δικηγόρος υπεράσπισης του Μαδούρο επισήμανε «ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής απαγωγής».

Επίσης, ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας και ζητά ένα έντυπο που μπορεί να συμπληρωθεί «ώστε να λάβει την κατάλληλη ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια της κράτησής του».

Ο δικηγόρος υπεράσπισης της Σίλια Φλόρες ανέφερε επίσης ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας.

«Έχει σοβαρούς μώλωπες στα πλευρά της και θα χρειαστεί κατάλληλη φροντίδα», είπε ο Μαρκ Ντόνελι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες υποστηρικτές του Μαδούρο και λιγοστοί Βενεζουελάνοι μετανάστες, αντίπαλοι του καθεστώτος.