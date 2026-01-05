Περίπου 2.000 υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο διαδήλωσαν την Κυριακή στο Καράκας, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του ανατραπέντα προέδρου της Βενεζουέλας από τις αμερικανικές αρχές. Ο Μαδούρο συνελήφθη το Σάββατο, ύστερα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ που συνοδεύτηκε από σφοδρούς βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο ίδιος και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, κρατούνται σε κέντρο υψίστης ασφαλείας στη Νέα Υόρκη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», μεταξύ άλλων.

Στη χθεσινή συγκέντρωση ακούστηκαν συνθήματα όπως «Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε» και «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός», ενώ ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν όπλα.

«Αυτό που έγινε είναι φρικτό, αλλά η Βενεζουέλα είναι η χώρα που έβαλε τέλος στην ισπανική αυτοκρατορία και θα βάλει επίσης τέλος στην αυτοκρατορία των ‘γκρίνγκος’», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 56χρονη Νάιρδα Ιτριάγο, προσθέτοντας πως «έμπορος ναρκωτικών και τρομοκράτης είναι ο Τραμπ».

Αντιδράσεις και πολιτικές εξελίξεις

Ερωτηθείς ποιος κυβερνά τη χώρα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι η εξουσία βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο «των ΗΠΑ».

«Θέλουμε τον πρόεδρό μας, τον Νικολάς Μαδούρο», δήλωσε ο Γέινερ Μπλάνκο, έμπορος 40 ετών, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως ο αιχμάλωτος ηγέτης θα επιστρέψει στη χώρα. «Ο Τραμπ διέπραξε πολύ χοντρό λάθος», πρόσθεσε.

Άλλος διαδηλωτής, που συστήθηκε ως «Μπαμπάς Χουάντσο», εξέφρασε την υποστήριξή του στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος για 90 ημέρες από το συνταγματικό τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου, λόγω της «προσωρινής απουσίας» του Μαδούρο.

«Η Ντέλσι είναι πιστή, ξέρουμε ποιοι είναι πιστοί», είπε ο 69χρονος, αναρωτώμενος γιατί «δεν λειτούργησε η αντιαεροπορική άμυνα».

Η 56χρονη Σοράγια Ντίας υποστήριξε ότι ο Μαδούρο «ανατράπηκε από προδότες», τονίζοντας πως με τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση χωρίς εσωτερική βοήθεια.

Διεθνείς αντιδράσεις και προσδοκίες

Ο γιος του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, δήλωσε σε ηχητικό μήνυμα ότι «η ιστορία θα πει ποιοι ήταν οι προδότες», σχολιάζοντας τις φήμες για κατάσκοπο που ενδέχεται να συνέδραμε τις αμερικανικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, αρκετοί διαδηλωτές ανέμεναν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που έχει συγκληθεί για σήμερα, ελπίζοντας σε ομόφωνη καταδίκη της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ.

«Θα δούμε ποιος είναι ποιος, ποιος υποστηρίζει τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα και ποιος τους τρομοκράτες ‘γκρίνγκος’», δήλωσε ο 32χρονος διαδηλωτής Ορλάντο Κοντρέρας, εκφράζοντας την αγωνία του για την επόμενη μέρα στη χώρα.