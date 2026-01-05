Ο σοβαρός τραυματισμός του Σίριλ Ντέσερς αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να εξετάσει λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής και ήδη από το εξωτερικό προκύπτει το πρώτο όνομα.

Όπως αποκάλυψε ο Τούρκος ρεπόρτερ Εκρέμ Κονούρ, στους «πράσινους» έχει προταθεί η περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία, ενός ποδοσφαιριστή με γνώριμο παρελθόν στην Ελλάδα από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Ο διεθνής φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο αγωνίζεται πλέον στη Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία πριν από έναν χρόνο είχε δαπανήσει σχεδόν 19 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, χωρίς όμως να έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένη από την απόδοσή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος επιθετικός θεωρείται ότι ταιριάζει στο αγωνιστικό προφίλ που επιθυμεί ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ η ρωσική ομάδα εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει ένα σενάριο δανεισμού. Το πακέτο, ωστόσο, δεν είναι απλό, καθώς προβλέπει υψηλό κόστος ενοικίασης, οψιόν αγοράς και κάλυψη ολόκληρου του συμβολαίου του παίκτη, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τη φετινή σεζόν ο Γκαρσία έχει καταγράψει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 6 γκολ και 3 ασίστ.