Η Volkswagen παρουσιάζει για πρώτη φορά το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου ID. Polo, αποκαλύπτοντας τη νέα γενιά πιλοτηρίου που θα χαρακτηρίσει τα μελλοντικά μοντέλα της οικογένειας ID. Η νέα ολιστική σχεδιαστική προσέγγιση έχει διαμορφωθεί με άμεσο σημείο αναφοράς τα σχόλια και τις ανάγκες των πελατών, θέτοντας στο επίκεντρο τη σαφήνεια, την ποιότητα και τον διαισθητικό χειρισμό.

Η αρχιτεκτονική του εσωτερικού βασίζεται σε γνώριμα λειτουργικά πρότυπα της Volkswagen, τα οποία έχουν εξελιχθεί περαιτέρω, συνδυάζοντας φυσικά χειριστήρια με ψηφιακές επιφάνειες υψηλής ανάλυσης. Παράλληλα, η νέα γενιά λογισμικού που κάνει το ντεμπούτο της στο ID. Polo εισάγει πρόσθετες λειτουργίες και αυξημένη άνεση στην καθημερινή χρήση.

Μια ξεχωριστή σχεδιαστική πινελιά φέρνει στο εσωτερικό τη γοητεία της δεκαετίας του 1980. Μέσω της νέας ρετρό οθόνης, οι ψηφιακές ενδείξεις του πίνακα οργάνων μπορούν, με το πάτημα ενός κουμπιού, να μετατραπούν σε γραφικά εμπνευσμένα από το πρώτο Golf, δημιουργώντας έναν συναισθηματικό δεσμό με την ιστορία της μάρκας.

Η Volkswagen συνεχίζει να θέτει πρότυπα ποιότητας και άνεσης στις μικρές και compact κατηγορίες, προσφέροντας χαρακτηριστικά που συναντώνται συνήθως σε οχήματα ανώτερης κατηγορίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον διαισθητικό χειρισμό. Το νέο πιλοτήριο προσφέρει καθαρές και ευανάγνωστες οθόνες με οργανωμένες δομές μενού, περισσότερα φυσικά κουμπιά για άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, ένα πολυλειτουργικό τιμόνι με σαφή διάταξη χειριστηρίων και τη χρήση γνώριμων λειτουργικών μοτίβων της Volkswagen, ώστε η εξοικείωση να είναι άμεση.

Η αρχιτεκτονική του cockpit ακολουθεί έναν καθαρό, οριζόντιο προσανατολισμό. Δύο μεγάλες οθόνες, τοποθετημένες σε μία ενιαία οπτική γραμμή, ορίζουν το περιβάλλον του οδηγού: το ψηφιακό cockpit πίσω από το τιμόνι με διαγώνιο 26,0 εκ. (10,25 ίντσες) και η κεντρική οθόνη αφής του συστήματος infotainment με διαγώνιο 33 εκ. (σχεδόν 13 ίντσες), η οποία ξεχωρίζει στην κατηγορία της τόσο για το μέγεθος όσο και για τις δυνατότητές της.

Τα γραφικά χαρακτηρίζονται από υψηλή ανάλυση και ακρίβεια, ενώ η κεντρική οθόνη είναι εύκολα προσβάσιμη και από τον συνοδηγό. Κάτω από αυτήν, μια διακριτική λωρίδα φιλοξενεί ξεχωριστά φυσικά κουμπιά για τον κλιματισμό και τα αλάρμ. Το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι διαθέτει σαφώς οργανωμένες ενότητες κουμπιών, ενώ ανάμεσα στην υποδοχή smartphone και τις ποτηροθήκες βρίσκεται ένα περιστροφικό χειριστήριο για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος, επιτρέποντας τη ρύθμιση της έντασης και την επιλογή σταθμών ή τραγουδιών.