Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στα ελληνικά αεροδρόμια, μετά το σημερινό μπλακ άουτ που προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα στις συχνότητες του ελληνικού εναέριου χώρου.

Όπως αναφέρει ενημέρωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λίγο μετά τις 16:00 αυξήθηκε η χωρητικότητα του εναέριου χώρου σε 45 αεροσκάφη την ώρα, από 35 που ίσχυε νωρίτερα.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις τους, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία.