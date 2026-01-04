Αεροπλάνο της Υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας με στελέχη της, διεξάγει δοκιμαστική πτήση προς άλλα αεροδρόμια της χώρας ώστε να εξεταστεί αν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με το γενικό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που καταγράφουν πρόβλημα στο ραντάρ που βρίσκεται στα Γεράνεια Όρη πηγές της ΥΠΑ τα χαρακτηρίζουν ως ανακριβή και τονίζουν ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί η αιτία του προβλήματος.

Για το συμβάν το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ώρες και έχει προκαλέσει χάος σε πολλά αεροδρόμια της χώρας καθώς είχε ως συνέπεια πτήσεις να καθηλωθούν, ενημερώθηκαν ΕΥΠ και Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.

Σημειώνεται πάντως, πως την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει και πάλι οι αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μετά το πρόβλημα.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δηλώνει πως υπάρχει μερική αποκατάσταση και προσγειώνονται και απογειώνονται αεροσκάφη.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι υπήρξε μερική αποκατάσταση και ξεκίνησαν οι απογειώσεις και προσγειώσεις ορισμένων αεροσκαφών με τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο, πάντως, να παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της Αθήνας:

– 8 αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης, -3 αφίξεις για το Ελ. Βενιζελος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert), 4 αναχωρήσεις ακυρώθηκαν και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν.

– Δόθηκε άδεια να φεύγει ό,τι πηγαίνει βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους.

Σε νεότερη ενημέρωση της η ΥΠΑ αναφέρει ότι «η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ.»

ΟΤΕ: Κανένα τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα

Με νέα ανακοίνωσή του, ο ΟΤΕ ξεκαθαρίζει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως λειτουργικά και δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ δηλώνει: «Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».