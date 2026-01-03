Στη Ναζαρέ της Πορτογαλίας, ένας φωτογράφος απαθανάτισε εντυπωσιακές εικόνες από τεράστια κύματα, από τα υψηλότερα στον κόσμο, που σκάνε στην πορτογαλική ακτή.

🔴 INFO – #Portugal : À #Nazaré, un photographe a capturé des images spectaculaires de vagues monstrueuses, parmi les plus hautes du monde, déferlant sur la côte portugaise. pic.twitter.com/Rxsgb3Iids — FranceNews24 (@FranceNews24) January 2, 2026

Όπως αναφέρει το Euronews, η εποχή των γιγαντιαίων κυμάτων στη Ναζαρέ, γνωστή ως εποχή των μεγάλων κυμάτων, πραγματοποιείται κυρίως μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου, με τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο να αποτελούν την αιχμή της δραστηριότητας, όταν οι καταιγίδες στον Βόρειο Ατλαντικό δημιουργούν μεγάλα κύματα που ενισχύονται από την περίφημη «τάφρο της Ναζαρέ».

Η μεγάλη υποθαλάσσια τάφρος είναι κυρίως υπεύθυνη για τη δημιουργία μεγάλων κυμάτων στην Praia do Norte. Με βάθος τουλάχιστον 5.000 μέτρων και μήκος 230 χιλιομέτρων, η τάφρος της Ναζαρέ έχει καταστήσει αυτό το μικρό πορτογαλικό ψαροχώρι βασικό σημείο στην παγκόσμια διαδρομή του σερφ.

Η παραλία Praia do Norte της Ναζαρέ απέκτησε παγκόσμια φήμη όταν, το 2011, ο σέρφερ Γκάρετ ΜακΜάκΝάμαρα σέρφαρε εκεί ένα κύμα ύψους 23,8 μέτρων, μπαίνοντας στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως το μεγαλύτερο κύμα που σέρφαρε κανείς στον κόσμο.