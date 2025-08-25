Από εξαφανισμένα αεροπλάνα μέχρι τρομακτικά φανταστικά πλοία, το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι το μέρος όπου συμβαίνουν μερικά από τα πιο παράξενα φαινόμενα του πλανήτη. Τώρα, ένας επιστήμονας ισχυρίζεται πως επιτέλους λύθηκε το μυστήριο.

Βρίσκεται ανάμεσα στη Φλόριντα, το Πουέρτο Ρίκο και τις Βερμούδες, το Τρίγωνο των Βερμούδων έχει μακρά ιστορία θανατηφόρων ναυαγίων που έχει προκαλέσει ατέλειωτες υπερφυσικές εικασίες. Ωστόσο, ο Δρ Σάιμον Μπόξαλ, ωκεανογράφος από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, λέει ότι η πραγματική εξήγηση δεν έχει να κάνει με UFO ή διαστασιακές πύλες. Αντίθετα, ο Δρ Μπόξαλ λέει ότι το ρεκόρ εξαφανίσεων στο Τρίγωνο οφείλεται στα «ατίθασα κύματα».

Γνωστά και ως «ακραία κύματα βροχοπτώσεων» – απρόβλεπτα«τοίχοι νερού» που μπορούν να φτάσουν σε ύψος διπλάσιο από το κανονικό. Φτάνοντας μέχρι και τα 30 μέτρα στον αέρα, τα ατίθασα κύματα είναι ασυνήθιστα απότομα και μπορούν να χτυπήσουν ξαφνικά από κατευθύνσεις διαφορετικές από τον κυρίαρχο άνεμο και τα κύματα. Σύμφωνα με τον Δρ Μπόξαλ, ένα μεγάλο πλοίο που θα εγκλωβιστεί από ένα τέτοιο φονικό κύμα μπορεί να «βυθιστεί μέσα σε δύο ή τρία λεπτά».

Οι θεωρίες γύρω από τον θανατηφόρο ρόλο του Τριγώνου των Βερμούδων έχουν εξαπλωθεί ευρέως από τότε που βυθίστηκε το USS Cyclops το 1918. Το USS Cyclops ήταν ένα αμερικανικό πλοίο μεταφοράς άνθρακα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά καυσίμων σε πολεμικά πλοία κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τον Μάρτιο του 1918, το πλοίο διέσχιζε το Τρίγωνο των Βερμούδων από το Μπαχία στη Βραζιλία προς το Μπόλτιμορ, όταν εξαφανίστηκε χωρίς να στείλει κανένα σήμα κινδύνου.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του πλοίου μήκους 165 μέτρων ή των 306 μελών του πληρώματος. Λόγω της ξαφνικής φύσης της εξαφάνισης, οι συνωμοσιολόγοι και οι λάτρεις των UFO έχουν προτείνει δεκάδες παράξενες θεωρίες για να εξηγήσουν την απώλεια. Ωστόσο, ο Δρ Μπόξαλ λέει ότι το USS Cyclops πιθανότατα βυθίστηκε από ένα ατίθασο κύμα.

Μιλώντας στη σειρά ντοκιμαντέρ του Channel 5, The Bermuda Triangle Enigma, ο Δρ Μπόξαλ αναφέρει ότι το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι μια ιδιαίτερη περιοχή όπου σχηματίζονται ατίθασα κύματα. Λέει: «Υπάρχουν καταιγίδες από νότο και βορρά, που συγκρούονται. Και αν υπάρξουν επιπλέον από τη Φλόριντα, μπορεί να σχηματιστεί μια θανατηφόρα σύνθεση από ατίθασα κύματα».

Μαζί με τους συναδέλφους του από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, ο Δρ Μπόξαλ κατασκεύασε ένα κλίμακα μοντέλο του USS Cyclops για να δουν πώς θα αντιδρούσε σε ένα ατίθασο κύμα. Αυτό αποκάλυψε πως, λόγω της επίπεδης βάσης και του τεράστιου μεγέθους του πλοίου, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να πλημμυρίσουν τα κύματα το πλοίο. Ο Δρ Μπόξαλ εξηγεί πως ένα ατίθασο κύμα μπορεί να είναι τόσο απότομο που μπορεί να κρατήσει ένα πλοίο αιωρούμενο ανάμεσα στις κορυφές του, αφήνοντας το μέσο του πλοίου να κρέμεται πάνω από τον βυθό.

Αν ένα μεγάλο πλοίο, που χρειάζεται νερό για να υποστηριχτεί, βρεθεί σε αυτή τη θέση, ο Δρ Μπόξαλ λέει ότι θα «σπάσει στα δύο». «Είναι απότομα, είναι ψηλά – έχουμε μετρήσει κύματα πάνω από 30 μέτρα,» λέει ο Δρ Μπόξαλ. «Αν συμβεί αυτό, μπορεί να βυθιστεί μέσα σε δύο ή τρία λεπτά.» Αν το USS Cyclops – ή οποιοδήποτε άλλο εξαφανισμένο πλοίο – είχε χτυπηθεί από ατίθασα κύματα, αυτό θα εξηγούσε γιατί βυθίστηκαν πριν καταφέρουν να στείλουν σήμα κινδύνου. Ο Δρ Μπόξαλ προσθέτει: «Όσο μεγαλύτερο το πλοίο, τόσο μεγαλύτερη η ζημιά».

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες ότι υπάρχει κανένα μυστήριο προς εξήγηση. Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι οι ρυθμοί ναυαγίων και αεροπορικών ατυχημάτων μέσα στο Τρίγωνο των Βερμούδων είναι απόλυτα φυσιολογικοί. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανογραφίας και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA): «Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι μυστηριώδεις εξαφανίσεις συμβαίνουν πιο συχνά στο Τρίγωνο των Βερμούδων απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη μεγάλη και πολυσύχναστη θαλάσσια περιοχή.» Ομοίως, τα στοιχεία της εταιρείας ασφάλισης Lloyd’s of London δείχνουν πως δεν υπάρχουν περισσότερες απώλειες στο Τρίγωνο των Βερμούδων απ’ ό,τι σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Οι απώλειες που συμβαίνουν μπορούν εύκολα να εξηγηθούν από φυσικά φαινόμενα, όπως τα ατίθασα κύματα ή από το γεγονός ότι η Καραϊβική είναι μια σχετικά δύσκολη περιοχή για πλοήγηση. Η NOAA γράφει: «Οι περιβαλλοντικές συνθήκες θα μπορούσαν να εξηγήσουν πολλές, αν όχι τις περισσότερες, από τις εξαφανίσεις. Ο μεγάλος αριθμός νησιών στη θάλασσα της Καραϊβικής δημιουργεί πολλές περιοχές ρηχών υδάτων που μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη ναυσιπλοΐα.»