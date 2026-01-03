Την ικανοποίησή του για την ανατροπή «μιας βίαιης και καταπιεστικής δικτατορίας» εκφράζει σε ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την αμερικανική επέμβαση στην Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

«Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα» αναφέρει αρχικά στην αγγλική γλώσσα ο πρωθυπουργός.

«Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση» προσθέτει.

«Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.