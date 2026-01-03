Ώρες αγωνίας ζουν τα μέλη της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, κάτοικοι του Καράκας περιγράφουν μια πόλη σε κατάσταση «σιωπητηρίου», με τους περισσότερους να παραμένουν στα σπίτια τους υπό τον φόβο νέων αμερικανικών επιθέσεων.

Ο ιερέας των ορθόδοξων κοινοτήτων της Βενεζουέλας, π. Ευάγγελος, ανέφερε ότι επικοινώνησε με μέλη της ελληνικής κοινότητας λίγο μετά τις επιθέσεις τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι βρίσκονταν κοντά στα σημεία των πληγμάτων είναι καλά στην υγεία τους. «Ξέρουμε ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά δεν έχουμε άλλη επικοινωνία μαζί τους», σημείωσε, προσθέτοντας πως ο στρατός αναμένεται να κλείσει τους δρόμους στο Καράκας.

Πολίτης που έφτασε πρόσφατα στην Αθήνα μετέφερε την εικόνα που του περιέγραψαν συγγενείς του από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. «Ο φόβος είναι μεγάλος, μπορεί να βομβαρδίσουν ξανά, αυτό φοβούνται, όλοι έχουν όπλα, όλες οι ομάδες», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι οι περίπου 300 Έλληνες που ζουν στην πρωτεύουσα παρέμεναν σε ετοιμότητα εδώ και τέσσερις με πέντε μήνες. Όπως τόνισε, οι ομογενείς παραμένουν ψύχραιμοι, έχουν καταφύγει στα σπίτια τους και διαθέτουν σχέδιο για την περίπτωση κλιμάκωσης της κατάστασης.