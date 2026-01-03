Στην Αθήνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Emily Ratajkowski, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές στην ελληνική πρωτεύουσα. Το διεθνές μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τα social media φωτογραφίες και βίντεο από την παραμονή της, προσφέροντας στους εκατομμύρια ακολούθους της μια μικρή «γεύση» από τις διακοπές της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ratajkowski δεν ταξίδεψε μόνη της, καθώς τη συνοδεύει ο σύντροφός της, Ρομέν Γαβρά, γιος του καταξιωμένου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Το ζευγάρι διατηρεί χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας να εκθέτει την προσωπική του ζωή στα φώτα της δημοσιότητας.

Η Emily Ratajkowski επέλεξε να γνωρίσει την αθηναϊκή γαστρονομία, επισκεπτόμενη παραδοσιακό εστιατόριο στην Πλάκα, όπου δοκίμασε τοπικά εδέσματα και ανέβασε σχετικές εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και ανάρτησή της που αποκαλύπτει την εκτίμησή της για την ελληνική τέχνη. Η Ratajkowski φέρεται να απέκτησε έργο του σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη Γιάννη Γαΐτη, συγκεκριμένα ένα αντίτυπο του εμβληματικού πίνακα «Ιπτάμενος Άνθρωπος», επιβεβαιώνοντας την αγάπη της για τον ελληνικό πολιτισμό.