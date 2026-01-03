Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα, όταν ερασιτεχνική βάρκα στην οποία επέβαινε ανατράπηκε κατά την προσέγγιση στο σημείο που θα έδενε.

Την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή έπνεαν νότιοι άνεμοι έντασης 4-5 Μποφόρ. Στη βάρκα επέβαινε και δεύτερος άνδρας, ο οποίος δήλωσε πως είναι Βούλγαρος. Ο άνδρας αυτός ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Μετά από ειδοποίηση αυτόπτη μάρτυρα για την ανατροπή του σκάφους, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ελικόπτερο τύπου «Σούπερ Πούμα», ένα όχημα του λιμενικού από ξηράς, καθώς και τρία αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στον Σταυρό Χαλκιδικής, όπου θα διενεργηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την ταυτοποίησή του.