Τραγωδία στο Οχάιο συγκλονίζει την κοινότητα του Κολόμπους, καθώς ένας οδοντίατρος και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, προκαλώντας εκτεταμένες έρευνες από την αστυνομία.

Το ζευγάρι, ο Spencer Tepe και η 39χρονη Monique Tepe, εντοπίστηκαν στις 30 Δεκεμβρίου μέσα στην κατοικία τους αξίας περίπου 700.000 δολαρίων, μαζί με τα παιδιά τους, τα οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WSYX-TV (θυγατρική του ABC), ο Tepe έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ η σύζυγός του είχε δεχθεί τουλάχιστον μία σφαίρα στο στήθος.

Η αστυνομία του Κολόμπους αποκλείει προς το παρόν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας – αυτοκτονίας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί όπλο και δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Οι πρώτες ανησυχίες για τον οδοντίατρο εκφράστηκαν όταν δεν εμφανίστηκε στην εργασία του στο Athens Dental Depot. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής, Mark Valrose, ανέφερε ότι ο Tepe ήταν πάντα συνεπής και ποτέ δεν καθυστερούσε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα το χρονολόγιο των γεγονότων που οδήγησαν στην ανακάλυψη των σορών. Το πρώτο τηλεφώνημα στο 911 έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί, ενώ ένας αστυνομικός έφτασε στο σπίτι περίπου 20 λεπτά αργότερα χωρίς να λάβει απάντηση.

Λίγο πριν τις 10 π.μ., φίλος της οικογένειας κάλεσε ξανά την αστυνομία, αναφέροντας πως άκουσε ένα από τα παιδιά να ουρλιάζει μέσα από το σπίτι. Στην τρίτη κλήση του ενημέρωσε τους διασώστες ότι εντόπισε ένα σώμα κοντά σε κρεβάτι, λέγοντας: «Μόλις ήρθαμε εδώ και φαίνεται νεκρός».

Ο θάνατος του Tepe σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες μετά τα γενέθλιά του, τα οποία είχε γιορτάσει με συναδέλφους του, όπως δείχνουν φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της οδοντιατρικής κλινικής.

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο ίδιο σπίτι όπου είχε παντρευτεί το 2021, μόλις έναν μήνα πριν από την επέτειο του γάμου του. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στους κατοίκους της περιοχής Weinland Park, οι οποίοι μιλούν για ένα αγαπητό και ήσυχο ζευγάρι.

Πηγή: The Sun