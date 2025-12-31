Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά από πολύωρη απολογία ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Όχι μόνο αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο της μητέρας του αλλά αποκλείει και κάθε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της.

Απορρίπτει όλα τα εκκωφαντικά ευρήματα που μιλούν ξεκάθαρα για δολοφονία και υποστηρίζει πως η μητέρα του πέθανε από ατύχημα. Αυτά υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκιση του.

Στην μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, που διήρκησε 8 ώρες, ο γιος της 87χρονης επέμεινε στην πλήρη άρνηση των κατηγοριών. Ωστόσο νέα στοιχεία έρχονται στο φως φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

«Απορούσε πως δεν την είχε σκοτώσει»

Σιγά- σιγά τα στόματα ανοίγουν για το μαρτύριο που ζούσε η χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ απομονωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι αλλά και την τοξική σχέση που είχε με τον μονάκριβο γιο της με συνεχείς τσακωμούς και εντάσεις.

-Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά, της μιλούσε πολύ απότομα. Η θεία δεν άκουγε και έπρεπε ο άλλος να μιλάει δυνατά και τον νευρίαζε κι αυτό. Τον θύμωνε, τον εξόργιζε αυτή η κατάσταση και λέει απορεί πως δεν το έχει κάνει ή κάπως έτσι.

-Απορεί που δεν έχει σκοτώσει την μητέρα του δηλαδή;

-Ναι.

-Πότε στο είχε πει αυτό;

-Στη Σαμοθράκη που ήμασταν τότε, το 2021 το καλοκαίρι.

Ζούσε με την σύνταξη της μητέρας του καθώς ο ίδιος δεν είχε σταθερή δουλειά. Της αγόραζε τα βασικά και τα υπόλοιπα χρήματα τα διαχειριζόταν εκείνος. Η 87χρονη του είχε μεγάλη αδυναμία και προσπαθούσε να τον πείσει να βρει μια σταθερή δουλειά για να καλύψει τα χρέη που είχε δημιουργήσει.

-Σου είχε πει αν σκεφτόταν να πάει την μητέρα του στο γηροκομείο;

-Ναι αλλά ήταν ακριβό, δεν θα έφτανε κάτι τέτοιο. Ήταν ακριβό, ακριβή επιλογή. Έλεγε ήθελα να κάνω άλλα πράγματα και δεν μπορώ. Την έχω συνέχεια έννοια.

-Πώς πορευόταν, με τι χρήματα, πώς ζούσε;

-Με την σύνταξη της θείας.

Οι πατέντες και η σχέση του με τη… φωτιά

Πόζαρε δίπλα σε πυρκαγιές. Τραβούσε βίντεο από τα μέτωπα και καμάρωνε για τους αυτοσχέδιους καυστήρες που έφτιαχνε στο υπόγειο του.

«Το ενεργειακό τζάκι καλοριφέρ που σχεδίασα και κατασκεύασα μόνος μου. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται γίνεται πυρόλυση και αυτοκαθαρίζεται!».

Είναι αναρτήσεις του στα social media με τον φερόμενο ως μητροκτόνο να επιδεικνύει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την φωτιά και τις εκρήξεις.

«Ξέρω από αυτά, είμαι επιστήμονας, βιολόγος και της εκπομπής σας θαυμαστής και του Mr. Monk και όλων των αστυνομικών. (γελάει) Λοιπόν δεν είδα κάτι τέτοιο».

Ένας φίλος μιλά στο Live News για την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του περιγράφοντας τον 60χρονο εμμονικό.

«Με εντυπωσίαζε γιατί κάποιες φορές ήταν πολύ λογικός σε γενικές κουβέντες μιλάω, και μετά παρανοούσε να το πω έτσι. Έλεγε κάτι ασυναρτησίες. Η εμμονή που είχε με πράγματα. Κολλούσε, έτρωγε κόλλημα πως να το πω. Η μανία που είχε, δεν καθότανε, ήταν σε μια εγρήγορση».

Ο ίδιος, όπως λέει, δεν πέφτει από τα σύννεφα και πως είχε υποπτευθεί εξαρχής τον 60χρονο γιο. Τα χρήματα και το διαμέρισμα ίσως έπαιξαν κάποιον ρόλο αλλά θεωρεί πως ο βασικός λόγος που οδηγηθήκαμε στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα ήταν τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

«Ναι μεν το κίνητρο ήταν τα χρήματα, το διαμέρισμα κτλ αλλά εγώ το ρίχνω στην παράνοια πιο πολύ. Είναι 60 χρονών και πρέπει από τα 20 να παίρνει ναρκωτικά και ας πούμε και χωρίς σταματημό. Σχεδόν τα έφτιαχνε μόνος του να το πω έτσι».

Στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» προβλήθηκε για πρώτη φορά μία ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε προφυλακισμένος γιος με την Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν κληθεί για ανωμοτί κατάθεση. Μέχρι και τότε επέμενε πως δεν υπάρχει έγκλημα αλλά ατύχημα δίνοντας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

«Να μάθουμε τα στοιχεία, τι είναι αυτό που βρήκανε. Ήταν στο στομάχι οι ουσίες αυτές; Τι ουσίες ήτανε; Εε κι αυτό το περίεργο φαινόμενο. Πώς επιβίωσε το ύφασμα; Ήταν ποτισμένο με εύφλεκτο υγρό, κάηκαν τα πάντα και το ύφασμα άκαυτο και το χέρι; Το χέρι ήταν σαν ζωντανό. Με το μανικιούρ τα χεράκια της, σαν ζωντανά. Δεν ήταν καν μαυρισμένα, τσουρουφλισμένα. Ήταν σαν να ήταν ζωντανό όπως στις φωτογραφίες αυτές. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου».

Μετά τον θάνατο της μητέρας του ο 60χρονος σχολίαζε γυναικοκτονίες που είχαν απασχολήσει την κοινή γνώμη. Καταδίκαζε το γεγονός, χαρακτήριζε μανιακούς τους δολοφόνους.