Στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του «Τούνελ» με τον γιο της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου, της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο ίδιο της το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, ο ίδιος εμφανιζόταν απόλυτα βέβαιος πως η υπόθεση είχε «τελειώσει».

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του δημοσιογράφου της εκπομπής να του εξηγήσει ότι πρόκειται για μία σοβαρή υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση, εκείνος παρέμενε ανένδοτος.

«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα. Αν υπήρχε θα το γνώριζα. Δεν ξέρω καν ποιος είστε και αν πρόκειται για κάποια φάρσα από γνωστό μας. Τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και όλα έχουν τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εδώ μιλάμε για ατύχημα»

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα δεχόταν μία συνάντηση από κοντά, η απάντησή του ήταν κάθετη.

«Όχι βέβαια. Για κανέναν λόγο. Για ποιο ζήτημα; Από πού κι ως πού; Αν υπήρχε το παραμικρό θέμα θα ήμουν ενημερωμένος. Έχω μιλήσει και με την Πυροσβεστική και με το Ανακριτικό Τμήμα της, μάλιστα πρόσφατα για άλλον λόγο βέβαια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πρόκειται να μιλήσω με κάποιον που μου λέει απλώς ότι είναι δημοσιογράφος. Την εκπομπή την βλέπω, μου αρέσει και τη σέβομαι. Όμως εδώ μιλάμε για ατύχημα. Από τσιγάρο. Υπάρχουν πορίσματα, έχουν βγει όλα».

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή οι πληροφορίες της εκπομπής έδειχναν πως το τραγικό τέλος της «αρχόντισσας του Κολωνακίου» μόνο ατύχημα δεν ήταν. Αυτό ακριβώς προσπαθούσε ο ρεπόρτερ να του εξηγήσει. Εκείνος όμως δεν ήθελε να το ακούσει.

«Σας παρακαλώ. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιοι σας έχουν ενοχλήσει. Στην εποχή μας συμβαίνουν πολλά. Όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο: η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που σιγόκαιγε για ώρες και φούντωσε απότομα όταν ανοίξαμε την πόρτα. Δεν νοείται να έχει συμβεί κάτι άλλο. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο. Σας παρακαλώ μην με ενοχλείτε άλλο».

Όταν ο γιος επέμενε για «ανάφλεξη»

Κάπως έτσι η γραμμή έκλεισε απότομα. Στη συνέχεια θα απαντούσε ο ίδιος σε όλα τα ερωτήματα και θα έδινε τη δική του «επιστημονική» εκδοχή.

«Από που προκύπτει ότι δεν ήταν φωτιά από τσιγάρο; Παρακαλώ ελέγξτε το ενδεχόμενο της ανάφλεξης. Σας στέλνω να δείτε».

Όταν ο γιος «έβλεπε» έγκλημα και έψαχνε τον δράστη

Ωστόσο, παρά τα όσα είχε πει αρχικά στον δημοσιογράφο της εκπομπής, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι οι ανακριτές ποτέ δεν του είπαν πως έφταιγε το τσιγάρο αλλά πως ο ίδιος έκανε λάθος.

«Μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις στην εκπομπή σας για τα φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της ζήτησα από τους δικηγόρου μου να προχωρήσει άμεσα σε μήνυση κατά αγνώστων. Μακάρι να είχα ενημερωθεί νωρίτερα και να είχα ξεκινήσει τις διαδικασίες. Παρακαλώ σημειώστε ότι ποτέ οι ανακριτές της Πυροσβεστικής δεν μου είπαν ότι έφταιγε το τσιγάρο. Εγώ το παρερμήνευσα και πίστεψα ότι εννοούσαν ατύχημα από το τσιγάρο, ενώ μάλλον μιλούσαν για κάτι διαφορετικό. Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών να αυτοπυρπόληση με εύφλεκτο υγρό λίγο πριν ξεψυχήσει».

Στη συνέχεια ο γιος επανήλθε στην εκπομπή και είπε: «Ο δικηγόρος μου διαφώνησε με την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων. Μου συνέστησε να κάνω υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί έρευνα και να ενημερωθούμε για την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Ως τότε θα αποφύγω κάθε δήλωση και προσπάθεια να μαντέψω να εξηγήσω τι έχει συμβεί, αφού ακόμα δεν γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης».

Οι αντιφάσεις του 60χρονου, νέες μαρτυρίες και νέα στοιχεία οδήγησαν στην προφυλάκισή του

Από τις 10 παρά 20 το πρωί της Τρίτης ξεκίνησε η απολογία του 60χρονου.