Στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του «Τούνελ» με τον γιο της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου, της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο ίδιο της το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, ο ίδιος εμφανιζόταν απόλυτα βέβαιος πως η υπόθεση είχε «τελειώσει».
Παρά τις επίμονες προσπάθειες του δημοσιογράφου της εκπομπής να του εξηγήσει ότι πρόκειται για μία σοβαρή υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση, εκείνος παρέμενε ανένδοτος.
«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα. Αν υπήρχε θα το γνώριζα. Δεν ξέρω καν ποιος είστε και αν πρόκειται για κάποια φάρσα από γνωστό μας. Τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και όλα έχουν τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Εδώ μιλάμε για ατύχημα»
Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα δεχόταν μία συνάντηση από κοντά, η απάντησή του ήταν κάθετη.
«Όχι βέβαια. Για κανέναν λόγο. Για ποιο ζήτημα; Από πού κι ως πού; Αν υπήρχε το παραμικρό θέμα θα ήμουν ενημερωμένος. Έχω μιλήσει και με την Πυροσβεστική και με το Ανακριτικό Τμήμα της, μάλιστα πρόσφατα για άλλον λόγο βέβαια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πρόκειται να μιλήσω με κάποιον που μου λέει απλώς ότι είναι δημοσιογράφος. Την εκπομπή την βλέπω, μου αρέσει και τη σέβομαι. Όμως εδώ μιλάμε για ατύχημα. Από τσιγάρο. Υπάρχουν πορίσματα, έχουν βγει όλα».
Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή οι πληροφορίες της εκπομπής έδειχναν πως το τραγικό τέλος της «αρχόντισσας του Κολωνακίου» μόνο ατύχημα δεν ήταν. Αυτό ακριβώς προσπαθούσε ο ρεπόρτερ να του εξηγήσει. Εκείνος όμως δεν ήθελε να το ακούσει.
«Σας παρακαλώ. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιοι σας έχουν ενοχλήσει. Στην εποχή μας συμβαίνουν πολλά. Όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο: η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που σιγόκαιγε για ώρες και φούντωσε απότομα όταν ανοίξαμε την πόρτα. Δεν νοείται να έχει συμβεί κάτι άλλο. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο. Σας παρακαλώ μην με ενοχλείτε άλλο».
Όταν ο γιος επέμενε για «ανάφλεξη»
Κάπως έτσι η γραμμή έκλεισε απότομα. Στη συνέχεια θα απαντούσε ο ίδιος σε όλα τα ερωτήματα και θα έδινε τη δική του «επιστημονική» εκδοχή.
«Από που προκύπτει ότι δεν ήταν φωτιά από τσιγάρο; Παρακαλώ ελέγξτε το ενδεχόμενο της ανάφλεξης. Σας στέλνω να δείτε».
Όταν ο γιος «έβλεπε» έγκλημα και έψαχνε τον δράστη
Ωστόσο, παρά τα όσα είχε πει αρχικά στον δημοσιογράφο της εκπομπής, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι οι ανακριτές ποτέ δεν του είπαν πως έφταιγε το τσιγάρο αλλά πως ο ίδιος έκανε λάθος.
«Μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις στην εκπομπή σας για τα φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της ζήτησα από τους δικηγόρου μου να προχωρήσει άμεσα σε μήνυση κατά αγνώστων. Μακάρι να είχα ενημερωθεί νωρίτερα και να είχα ξεκινήσει τις διαδικασίες. Παρακαλώ σημειώστε ότι ποτέ οι ανακριτές της Πυροσβεστικής δεν μου είπαν ότι έφταιγε το τσιγάρο. Εγώ το παρερμήνευσα και πίστεψα ότι εννοούσαν ατύχημα από το τσιγάρο, ενώ μάλλον μιλούσαν για κάτι διαφορετικό. Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών να αυτοπυρπόληση με εύφλεκτο υγρό λίγο πριν ξεψυχήσει».
Στη συνέχεια ο γιος επανήλθε στην εκπομπή και είπε: «Ο δικηγόρος μου διαφώνησε με την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων. Μου συνέστησε να κάνω υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί έρευνα και να ενημερωθούμε για την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Ως τότε θα αποφύγω κάθε δήλωση και προσπάθεια να μαντέψω να εξηγήσω τι έχει συμβεί, αφού ακόμα δεν γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης».
Οι αντιφάσεις του 60χρονου, νέες μαρτυρίες και νέα στοιχεία οδήγησαν στην προφυλάκισή του
Από τις 10 παρά 20 το πρωί της Τρίτης ξεκίνησε η απολογία του 60χρονου.
Προφυλακίστηκε μετά την μαραθώνια απολογία του ο 60χρονος που φέρεται να σκότωσε την μητέρα του. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και επέμεινε στην εκδοχή του δυστυχήματος.
Ο 60χρονος, σύμφωνα με την κατηγορία, φέρεται να δολοφόνησε την μητέρα του πριν από 4 χρόνια.
Τέσσερα χρόνια χρειάστηκαν ώστε μία τέτοια πράξη η οποία θεωρήθηκε ως δυστύχημα, να αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
Η απολογία του διήρκησε περίπου 8 ώρες, αρχικά στην ανακρίτρια και έπειτα στον εισαγγελέα. Ο 60χρονς κατηγορείται για δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αλλά και για εμπρησμό. Ο άνδρας υπέβαλε υπόμνημα με το οποίο ζήτησε να θεωρηθεί άκυρη η προανακριτική διαδικασία.
Παρά το γεγονός ότι αρνείται τις κατηγορίες τα στοιχεία που φέρεται να τον «καίνε» είναι πολλά και δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
Το τελευταίο διάστημα ο 60χρονος έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με τα γεγονότα , αλλά και όλα αυτά τα χρόνια αναφορικά με το πώς ξέσπασε η φωτιά, που όπως είχε ισχυριστεί ξέσπασε λόγω αναμμένου τσιγάρου.
Ωστόσο διάφορες μαρτυρίες – και από την γειτονιά – έκαναν λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά του άνδρα απέναντι στη μητέρα του, για βρισιές και τσακωμούς, κυρίως αναφορικά με το σπίτι στο Κολωνάκι, σε αυτό που διέμενε μέχρι και τον θάνατό της η 87χρονη.
Είχε χρέη και ήθελε να πουλήσει το σπίτι
Ο ίδιος φέρεται να χρωστούμε περίπου 500 χιλιάδες ευρώ εξαιτίας μιας επιχείρησης που είχε παλαιότερα με αυγά και απέκτησε χρέη. Η μητέρα του φέρεται να του έλεγε να βρει μία δουλειά, να έχει σταθερή δουλειά.
Ο 60δχρονος έλεγε παντού ότι πουλούσε το διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού με την – όπως έλεγε – σύμφωνη γνώμη της μητέρας του. το σπίτι έως και σήμερα δεν κατέστη δυνατό να πωληθεί. Μεσίτες ανέφεραν ότι πουλούσε το σπίτι στην τιμή του 1,5-2 εκ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως την υπόθεση κινητοποίησε η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, «Φως στο Τούνελ» η οποία ασχολήθηκε ενδελεχώς και αποκάλυψε στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην σύλληψη του 60χρονου.
Τι λέει στο «Τούνελ» ο πυροσβέστης που μπήκε πρώτος στο φλεγόμενο διαμέρισμα
Ο πυροσβέστης που μπήκε πρώτος στον χώρο, περιγράφει καρέ – καρέ την προσπάθεια διάσωσης και την πρώτη του επαφή με τον γιο της άτυχης γυναίκας.
«Πλησιάζοντας από το κλιμακοστάσιο έβλεπα από τα παράθυρα να βγαίνουν μεγάλες φλόγες από το μπαλκόνι διαμερίσματος του τρίτου ορόφου. Από το κλιμακοστάσιο του τρίτου κατέβαινε γρήγορα ο γιος της γυναίκας που βρισκόταν στο διαμέρισμα που καιγόταν. Κατάλαβα ότι είναι ο γιος της από τα συμφραζόμενα. Πριν του μιλήσω, μου είπε με ψυχραιμία πως η μητέρα του βρίσκεται μέσα στο διαμέρισμα και πως προσπάθησε να μπει αλλά δεν μπορούσε λόγω της φωτιάς.
»Του ζήτησα πληροφορίες σε ποιο δωμάτιο ήταν και μου είπε ότι βρισκόταν μπαίνοντας αριστερά στο βάθος του διαδρόμου. Η πόρτα του διαμερίσματος ήταν ανοιχτή υποθέτω από τον γιο. Κατευθύνθηκα με τους συναδέλφους μου στο δωμάτιο αλλά το πυροθερμικό φορτίο και οι φλόγες ήταν μεγάλης έντασης. Μπαίνοντας στο δωμάτιο είδα την απανθρακωμένη σορό της, δίπλα στην πόρτα σε θέση καθιστή και πλαγιαστή. Εγώ και οι συνάδελφοι που φορούσαμε αναπνευστική συσκευή δεν αντιληφθήκαμε οσμή εύφλεκτου υγρού, ο συνάδελφος όμως που δεν φορούσε, αντιλήφθηκε τέτοιου είδους οσμή».
