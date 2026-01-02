Δύο τροχαία με συνολικά τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πρώτο τροχαίο έλαβε χώρα στις 02:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση κι ο δεύτερος με πιο ελαφρά τραύματα.
Το δεύτερο τροχαίο συνέβη στις 05:30 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου. Όχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Μαρκόπουλο Αττικής. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και εθελοντές.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 2, 2026