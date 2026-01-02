Δύο τροχαία με συνολικά τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πρώτο τροχαίο έλαβε χώρα στις 02:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση κι ο δεύτερος με πιο ελαφρά τραύματα.

Το δεύτερο τροχαίο συνέβη στις 05:30 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου. Όχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.