Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε το βράδυ της Τετάρτης, παραμονή Πρωτοχρονιάς, διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, εκφράζοντας τις ευχές του για το νέο έτος και αναφερόμενος στις προοπτικές ειρήνης με τη Ρωσία.

Στο μήνυμά του, ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία ειρήνης είναι «έτοιμη κατά 90%», επισημαίνοντας πως το υπόλοιπο 10% θα καθορίσει «τα πάντα, στην πραγματικότητα». Όπως είπε, αυτό το κρίσιμο ποσοστό μπορεί να σώσει εκατομμύρια ζωές.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου και εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν θα δεχθεί μια συμφωνία «με οποιοδήποτε κόστος», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας που θα αποτρέψουν το ενδεχόμενο νέας ρωσικής εισβολής.

Στο ίδιο μήνυμα, ο ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη παραμένουν δύσκολες, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να προωθήσει μια συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη τις θέσεις τόσο της Μόσχας όσο και του Κιέβου. Παράλληλα, ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Με σαρκαστικό τόνο, ο Ζελένσκι σχολίασε: «Αποσυρθείτε από το Ντονμπάς κι όλα θα τελειώσουν», χαρακτηρίζοντας αυτή την προσέγγιση «απάτη» όταν μεταφράζεται «σε κάθε γλώσσα του κόσμου».

Τουλάχιστον 24 νεκροί σε ουκρανικό πλήγμα στη Χερσώνα

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν ύστερα από ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον ξενοδοχείου και καφέ στη Χερσώνα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς. Την πληροφορία μετέδωσε ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της περιοχής.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, το πλήγμα σημειώθηκε στο χωριό Χόρλι, κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία έχει προσαρτήσει από το 2014. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το περιστατικό.