Η Σαουδική Αραβία κατέγραψε νέο ρεκόρ εκτελέσεων το 2025, με συνολικά 356 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, σύμφωνα με απολογισμό του AFP. Ο αριθμός αυτός αποτελεί τον υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Η συντηρητική μοναρχία του Κόλπου εφαρμόζει τη θανατική ποινή με ιδιαίτερη ένταση, κυρίως στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών που ξεκίνησε το 2023, όπως επισημαίνουν αναλυτές. Από τις εκτελέσεις του 2025, οι 243 αφορούσαν καταδικασμένους για υποθέσεις σχετικές με ναρκωτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση.

Το 2024 είχαν επίσης σημειωθεί ιστορικά υψηλά επίπεδα, με 338 εκτελέσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνέχιση της αυστηρής δικαστικής πρακτικής της χώρας. Οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι οι αρχές κάνουν υπερβολική χρήση της εσχάτης των ποινών, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα εκσυγχρονισμού που επιχειρεί να προβάλλει ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Από την πλευρά του, το Ριάντ υποστηρίζει ότι η θανατική ποινή είναι απαραίτητη για «τη διατήρηση της δημόσιας τάξης» και εφαρμόζεται μόνο «όταν οι κατηγορούμενοι έχουν εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα».

Η επανέναρξη των εκτελέσεων για υποθέσεις ναρκωτικών

Μετά από ένα μορατόριουμ περίπου τριών ετών στις εκτελέσεις για εγκλήματα ναρκωτικών, οι σαουδαραβικές αρχές επανέφεραν την πρακτική, στοχεύοντας κυρίως αλλοδαπούς. Παράλληλα, ενίσχυσαν την εκστρατεία καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης, με αυξημένους ελέγχους στα σύνορα, δεκάδες συλλήψεις και κατασχέσεις εκατομμυρίων χαπιών.

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές για το κάπταγκον, ένα ναρκωτικό τύπου αμφεταμίνης που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Μέση Ανατολή.

Η διεθνής εικόνα και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η οποία καταγράφει τις εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία από το 1990, το βασίλειο —που εφαρμόζει αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου— κατέλαβε το 2024 την τρίτη θέση παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων, μετά την Κίνα και το Ιράν.