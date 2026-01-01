Αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας εκτιμούν ότι η Ουκρανία δεν είχε στόχο τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ούτε κάποια από τις κατοικίες του στη πρόσφατη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.

Η Μόσχα υποστήριξε τη Δευτέρα πως η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς εναντίον μιας από τις κατοικίες του Πούτιν στο Νόβγκοροντ, ισχυρισμό που το Κίεβο αρνήθηκε κατηγορηματικά.