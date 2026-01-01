Πρωτοχρονιά σε διάφορες γωνιές του πλανήτη! Πολλές χώρες γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους με εντυπωσιακά θεάματα και παραδόσεις.

Από την Αυστραλία και την Ασία μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, οι κάτοικοι υποδέχτηκαν το νέο έτος με πυροτεχνήματα, μουσική και εορταστικές εκδηλώσεις. Οι εικόνες από τις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου αποτυπώνουν τη χαρά και την ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά.

Ρίο ντε Τζανέιρο

Η Πρωτοχρονιά στο Ρίο ντε Τζανέιρο γιορτάστηκε με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό πάνω από την παραλία Κοπακαμπάνα, προσελκύοντας χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες.

Η πόλη της Βραζιλίας, γνωστή για τις θεαματικές εκδηλώσεις της, υποδέχθηκε το νέο έτος με μουσική, χορό και πολύχρωμες λάμψεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς και αισιοδοξίας.

Οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι αρχές είχαν καλέσει το κοινό να τηρεί τους κανονισμούς για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Νέα Υόρκη

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης για να υποδεχθούν το Νέο Έτος 2026, συμμετέχοντας στις καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης. Παρά το κρύο, το πλήθος παρέμεινε ενθουσιώδες, απολαμβάνοντας τη μουσική.

Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς στη Νέα Υόρκη αποτελούν κάθε χρόνο ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα παγκοσμίως, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Νιγηρία

Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από τη γέφυρα Lekki-Ikoyi στο Λάγος της Νιγηρίας, δημιουργώντας ένα μαγευτικό θέαμα που υποδέχθηκε το νέο έτος. Χιλιάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν τη φαντασμαγορική επίδειξη, η οποία αποτέλεσε το αποκορύφωμα των εορτασμών της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Η γέφυρα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του Λάγος, μετατράπηκε σε σκηνικό φωτός και χρώματος, καθώς οι εκρήξεις των πυροτεχνημάτων αντικατοπτρίζονταν στα νερά της λιμνοθάλασσας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και αποτέλεσε σύμβολο αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά.

Κέιπ Τάουν

Ένας συμμετέχων από τη χορωδία Cape Malay δίνει εντυπωσιακή παράσταση στην περιοχή Bo-Kaap κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η φωτογραφία, που κατέγραψε ο φωτορεπόρτερ Esa Alexander για το πρακτορείο Reuters, αποτυπώνει τη ζωντάνια και τον πολιτιστικό πλούτο της ιστορικής κοινότητας του Bo-Kaap, γνωστής για τα πολύχρωμα σπίτια και την έντονη μουσική παράδοση.

Σεούλ

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Σεούλ για να υποδεχθούν το Νέο Έτος 2026, γιορτάζοντας με πυροτεχνήματα και μουσική στους δρόμους της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας.

Η ατμόσφαιρα στην καρδιά της πόλης ήταν εορταστική, με οικογένειες και παρέες να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που σηματοδότησαν την έναρξη του νέου έτους. Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν τα μεσάνυχτα, όταν ο ουρανός της Σεούλ φωτίστηκε εντυπωσιακά.

Ρουάντα

Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό του Κιγκάλι κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ρουάντα για να υποδεχθούν το νέο έτος μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και χαράς.

Η λαμπρή ατμόσφαιρα, με τα πυροτεχνήματα να εκρήγνυνται πάνω από τον ορίζοντα της πόλης, αποτυπώθηκε σε εικόνες που μεταδόθηκαν διεθνώς. Το στιγμιότυπο κατέγραψε ο φωτογράφος του Reuters, Jean Bizimana.

Λονδίνο

Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό του Λονδίνου την Πρωτοχρονιά, με επίκεντρο το Big Ben, και τη ρόδα του London Eye. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στις όχθες του Τάμεση για να υποδεχθούν το νέο έτος μέσα σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα φωτός και ήχου.

Η βραδιά κορυφώθηκε τα μεσάνυχτα, όταν οι καμπάνες του Big Ben αντήχησαν σηματοδοτώντας την έναρξη του 2026, ενώ τα πυροτεχνήματα δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό πάνω από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο του Toby Melville για το πρακτορείο Reuters αποτυπώνει τη μαγευτική ατμόσφαιρα των εορτασμών, που αποτελούν πλέον παράδοση για το Λονδίνο και προσελκύουν το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Σλοβενία

Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από το κάστρο της Λιουμπλιάνα, σηματοδοτώντας την έλευση του νέου έτους στη Σλοβενία. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης για να υποδεχθούν το 2026 με μουσική, χαμόγελα και εορταστική διάθεση.

Η πρωτεύουσα της Σλοβενίας, γνωστή για την ατμόσφαιρα και τη γραφικότητά της, γιόρτασε την αλλαγή του χρόνου με ένα φαντασμαγορικό θέαμα που κορυφώθηκε τα μεσάνυχτα, όταν ο ουρανός γέμισε χρώματα και φως.

Η φωτογραφία, τραβηγμένη από τον Borut Zivulovic για το πρακτορείο Reuters, αποτυπώνει τη στιγμή που τα πυροτεχνήματα εκρήγνυνται πάνω από το ιστορικό κάστρο, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λιουμπλιάνα.

Ιταλία – Γαλλία

Γαλλία και Ιταλία υποδέχθηκαν με λαμπρότητα το νέο έτος, με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό της Ευρώπης για την είσοδο του 2026.

Happy New Year France and Italy! 🎉 Watch as fireworks fill the sky across Europe to welcome in 2026. Follow live 🔗 https://t.co/DP0mlQ1r19 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/X3BgPTUPbe — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Ντουμπάι

Εντυπωσιακό σόου στο Ντουμπάι υποδέχθηκε το νέο έτος, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να απολαμβάνουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα φωτός και ήχου.

Στο επίκεντρο των εορτασμών βρέθηκε το εμβληματικό Μπουρτζ Χαλίφα, το οποίο μεταμορφώθηκε και πάλι σε σκηνή ενός εντυπωσιακού θεάματος που συνδύαζε πυροτεχνήματα, φωτιστικά εφέ και μουσική. Οι πίδακες νερού της περιοχής δημιούργησαν ένα μαγευτικό σκηνικό, ενισχύοντας την εμπειρία για τους χιλιάδες θεατές που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την παράσταση.

Το Ντουμπάι, πιστό στη διεθνή του φήμη για τις εντυπωσιακές παραγωγές, προσέφερε ένα θέαμα αντάξιο της εικόνας του, σηματοδοτώντας με λάμψη και χρώμα την έναρξη της νέας χρονιάς.

Νέο Δελχί

Εντυπωσιακές εικόνες έρχονται από το Νέο Δελχί, όπου οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Ινδίας υποδέχθηκαν το νέο έτος με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και εορταστικές εκδηλώσεις.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης για να παρακολουθήσουν το θέαμα, το οποίο φώτισε τον ουρανό του Νέου Δελχί τα πρώτα λεπτά της νέας χρονιάς.

Παρά την αυξημένη κίνηση και τα μέτρα ασφαλείας, η ατμόσφαιρα παρέμεινε γιορτινή, με μουσική, χορό και ευχές για μια καλύτερη χρονιά.

Δείτε το βίντεο από την εντυπωσιακή υποδοχή του χρόνου στο Νέο Δελχί.

Ταϊλάνδη

Η Ταϊλάνδη καλωσόρισε το νέο έτος με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα από πυροτεχνήματα, φωτίζοντας τον ουρανό της Μπανγκόκ και δημιουργώντας μοναδικές εικόνες στον ορίζοντα της πόλης.

Χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώθηκαν στα πιο δημοφιλή σημεία της πρωτεύουσας για να παρακολουθήσουν τη φαντασμαγορική γιορτή, η οποία σηματοδότησε επίσημα την έναρξη του 2026 σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας.

Τόκιο

Πρωτοχρονιά στο Τόκιο σημαίνει φώτα, παράδοση και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που φωτίζουν τον ουρανό της ιαπωνικής πρωτεύουσας. Η Ιαπωνία υποδέχθηκε το 2026 με λαμπερούς εορτασμούς, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών.