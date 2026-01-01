Καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, καθώς και τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, η Τροχαία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους για περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Εξήντα δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις

Άνδρες της Τροχαίας πραγματοποιούσαν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πολλούς δρόμους της Αττικής για να εντοπίσουν οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ πέρα από τα όρια του ΚΟΚ.

Ειδιότερα, στην Αττική το τελευταίο 24ωρο του έτους, από τις 06:00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06:00 της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς.

Από το σύνολο των ελέγχων, 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.