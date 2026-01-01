Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το πρωί της Πρωτοχρονιάς στη Μητρόπολη Αθηνών η καθιερωμένη πανηγυρική δοξολογία για το νέο έτος, υπό τη διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Στη λειτουργία, που χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τους επίσημους προσκεκλημένους υποδέχθηκε στην είσοδο της Μητρόπολης ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπο Χριστουπόλεως Βαρνάβα. Στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές κατά την άφιξη των επισήμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, στη δοξολογία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης και οι βουλευτές Άγγελος Συρίγος και Νίνα Κασιμάτη, εκπροσωπώντας τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων.

Στην τελετή συμμετείχαν ακόμη οι βουλευτές Βασίλειος Βιλιάρδος, Αναστάσιος Οικονομόπουλος, Βασίλης Γραμμένος και Αθανάσιος Χαλκιάς, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Παρόντες ήταν επίσης ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχαήλ Πικραμένος, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη και η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νίκη Μαριώλη.

Την τελετή τίμησαν εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αντιπεριφερειάρχες, εντεταλμένοι και περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, Πατριαρχείων και ξένων δογμάτων, σηματοδοτώντας με την παρουσία τους την έναρξη του νέου έτους με ενότητα και συμβολισμό.