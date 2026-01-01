Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναβάλει για ένα έτος την προγραμματισμένη αύξηση των δασμών σε ορισμένα εισαγόμενα έπιπλα, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ισχύος του μέτρου τα μεσάνυχτα.

Η αύξηση των δασμών κατά 30% σε έπιπλα με σταθερά καλύμματα και κατά 50% σε ντουλάπια κουζίνας μετατίθεται πλέον για τον Ιανουάριο του 2027. Η απόφαση αφορά προϊόντα που είχαν ήδη επιβαρυνθεί με πρόσθετους φόρους στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

«Λόγω των παραγωγικών συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων ξύλου, ο πρόεδρος αναβάλλει την αύξηση των δασμών για να επιτρέψει περαιτέρω διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ είχε επιβάλει νέους δασμούς 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% στα έπιπλα και τα ντουλάπια κουζίνας. Όπως είχε δηλώσει τότε, στόχος ήταν η προστασία της αμερικανικής παραγωγικής βάσης και η ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.

Στελέχη της αγοράς, ωστόσο, εκφράζουν ανησυχία για την περιορισμένη κατασκευαστική δυνατότητα των ΗΠΑ. Η χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές από την Κίνα, το Μεξικό και το Βιετνάμ, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.