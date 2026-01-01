O Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε νέα συνέντευξή του ότι οι συχνοί μώλωπες στα χέρια του οφείλονται στη μακροχρόνια λήψη ασπιρίνης, την οποία, όπως είπε, παίρνει εδώ και 25 χρόνια επειδή είναι “λίγο προληπτικός”.

Ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στη Wall Street Journal ότι μετανιώνει που υποβλήθηκε σε προχωρημένη απεικονιστική εξέταση κατά τη διάρκεια τσεκάπ τον Οκτώβριο στο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Walter Reed, καθώς αυτό έδωσε –όπως είπε– “λίγα πυρομαχικά” στους επικριτές του για να αμφισβητήσουν την υγεία του.

“Θα ήταν πολύ καλύτερα αν δεν το έκανα, γιατί το γεγονός ότι το έκανα έκανε τους άλλους να πουν ‘Ω, μήπως κάτι δεν πάει καλά;’”, ανέφερε χαρακτηριστικά. “Λοιπόν, τίποτα δεν πάει στραβά”.

Αν ολοκληρώσει τη θητεία του, ο Τραμπ θα αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο ως ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεπερνώντας οριακά τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε το καλοκαίρι του 2024.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους της δεύτερης θητείας του, έχουν ενταθεί οι εικασίες για την κατάσταση της υγείας του, κυρίως λόγω φωτογραφιών που δείχνουν σκούρους μώλωπες στα χέρια του. Ο Λευκός Οίκος έχει αποδώσει το φαινόμενο τόσο στις χειραψίες όσο και στη λήψη ασπιρίνης.

“Λένε ότι η ασπιρίνη βοηθά στην αραίωση του αίματος, και δεν θέλω παχύ αίμα να περνά μέσα από την καρδιά μου”, είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: “Θέλω ωραίο, λεπτό αίμα να περνά από την καρδιά μου”.

Οι συζητήσεις για την υγεία του Τραμπ αναζωπυρώθηκαν και από στιγμιότυπα όπου φαίνεται να αποκοιμιέται σε συναντήσεις, ενώ σύμφωνα με τη Wall Street Journal, συνεργάτες του αναγκάζονται να υψώνουν τη φωνή τους για να τους ακούσει. Ο ίδιος διέψευσε και τις δύο αναφορές.

“Μερικές φορές με φωτογραφίζουν τη στιγμή που ανοιγοκλείνω τα μάτια μου και νομίζουν ότι κοιμάμαι”, σχολίασε ο πρόεδρος.

Ιατρικές εκτιμήσεις και διαβεβαιώσεις

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Σον Μπαρμπαμπέλα, έχει περιγράψει τον Τραμπ ως “σε εξαιρετική συνολική κατάσταση υγείας”, με τον ίδιο να αποδίδει την ευεξία του στα “πολύ καλά γονίδιά” του.

“Ας μιλήσουμε ξανά για την υγεία μου για εικοστή πέμπτη φορά”, είπε ο Τραμπ στην αρχή της συνέντευξης. “Η υγεία μου είναι τέλεια”.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος αναγνώρισε ότι ο πρόεδρος πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, η οποία προκαλεί πρήξιμο στα κάτω άκρα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δοκίμασε να φορέσει κάλτσες συμπίεσης, αλλά σταμάτησε επειδή “δεν του άρεσαν”.

Τρόπος ζωής και αξιολόγηση από ειδικούς

Αν και απέχει από το αλκοόλ, ο Τραμπ αποφεύγει τη γυμναστική, πέρα από τα παιχνίδια γκολφ. “Απλώς δεν μου αρέσει. Είναι βαρετό. Να περπατάς ή να τρέχεις σε διάδρομο για ώρες, δεν είναι για μένα”, είπε.

Ο Δρ. Μεχμέτ Οζ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Medicare και Medicaid, υπερασπίστηκε τις ικανότητες του προέδρου, δηλώνοντας ότι “είναι απολύτως συγκεντρωμένος σε πολύπλοκα ζητήματα” και πως “δεν υπάρχει στιγμή που να φαίνεται ότι δεν κατανοεί το θέμα”.

“Μπορεί να επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά είναι πάντα λογική”, πρόσθεσε ο Οζ.

Πηγή: New York Post