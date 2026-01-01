Από αύριο, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων και σούπερ μάρκετ επανέρχεται σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

Ωστόσο, όπως συνηθίζεται, αρκετά εμπορικά καταστήματα επιλέγουν να παραμείνουν κλειστά τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους, είτε για λόγους ξεκούρασης του προσωπικού είτε για την πραγματοποίηση απογραφής των αποθεμάτων.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αλυσίδων, τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, με ορισμένες εξαιρέσεις που εξαρτώνται από την περιοχή και το κατάστημα.

Σκλαβενίτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

Μασούτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

Λειτουργούν κανονικά οι τράπεζες

Καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο.

Όσον αφορά τους Δήμους, η εξυπηρέτηση του κοινού εξαρτάται από την απόφαση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, με ορισμένους να λειτουργούν κανονικά και άλλους με περιορισμένες υπηρεσίες.