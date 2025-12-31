Τα τραπεζικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, ωστόσο αύριο, Πέμπτη, ημέρα της Πρωτοχρονιάς, θα παραμείνουν κλειστά.

Η λειτουργία τους θα επανέλθει την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, ενώ οι τράπεζες δεν θα ανοίξουν ανήμερα των Θεοφανίων, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου. Τις ημέρες που θα είναι σε λειτουργία, το ωράριο εξυπηρέτησης θα παραμείνει ως συνήθως, από τις 8:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών δεν θα επηρεαστούν από τις αργίες.

Οι συναλλαγές μέσω e-banking, mobile banking και ΑΤΜ θα πραγματοποιούνται κανονικά, διαθέσιμες όλο το 24ωρο για το κοινό.