Ο Αθανάσιος Κοτταράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ., κάνει έναν απολογισμό του 2025 και παρουσιάζει τα σχέδια και τις παρεμβάσεις που φέρνει το 2026 για τις Σταθερές Συγκοινωνίες της Αττικής. Από την ανανέωση των συρμών και την αναβάθμιση των σταθμών μέχρι την ενίσχυση της ασφάλειας και του προσωπικού, οι αλλαγές στοχεύουν σε πιο σύγχρονες, ασφαλείς και αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες για τους επιβάτες της πρωτεύουσας.

«Στην εκπνοή του 2025, ο απολογισμός των πεπραγμένων της χρονιάς για τις Σταθερές Συγκοινωνίες της Αττικής φέρει πρόσημο θετικό. Παρότι η χρονιά που φεύγει ήταν μια δύσκολη χρονιά, που δοκίμασε τις δυνατότητες και τις αντοχές των δικτύων του Μετρό και του Τραμ της Αθήνας, έθεσε τις βάσεις για μια δυναμική επανεκκίνηση. Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών, θα αρχίσουν να γίνονται ορατά μέσα στη νέα χρονιά.

Η ανανέωση του τροχαίου υλικού, η αναβάθμιση των συστημάτων λειτουργίας και των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, είναι παρεμβάσεις ζωτικής σημασίας, που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας. Κάθε μέρα, περισσότεροι από 800.000 επιβάτες εμπιστεύονται τις Σταθερές Συγκοινωνίες της Αθήνας για τις μετακινήσεις τους. Η εμπιστοσύνη αυτή, είναι για εμάς η μεγαλύτερη ευθύνη και ταυτόχρονα η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε μας απόφαση.

Τα τελευταία χρόνια στη ΣΤΑ.ΣΥ εργαζόμαστε εντατικά και με σχέδιο. Εξαρχής, θέσαμε το στοίχημα της βελτίωσης των καθημερινών μετακινήσεων και είμαστε αποφασισμένοι να το κερδίσουμε. Είναι ένα σχέδιο με σαφείς και αλληλένδετες προτεραιότητες, οι οποίες υλοποιούνται μέσα από ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, που ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος, να προσφέρουμε ασφαλείς, αξιόπιστες και σύγχρονες δημόσιες συγκοινωνίες, που χρειάζεται η πρωτεύουσα.

Το 2026 είναι χρονιά ορόσημο και για τις 3 Γραμμές Μετρό της Αθήνας.

Στη Γραμμή 1 «Κηφισιά – Πειραιάς» θα κυκλοφορήσουν, μετά από δυο σχεδόν δεκαετίες, συρμοί πλήρως ανακαινισμένοι μηχανολογικά και αισθητικά, την ώρα που προχωρά ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση 10 επιπλέον συρμών. Το έργο θα δώσει νέα ώθηση στη λειτουργία της Γραμμής, που θα αποκτήσει συχνότερα δρομολόγια με καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης στους σταθμούς Ομόνοια, Βικτώρια, Πετράλωνα και Κηφισιά, σειρά θα πάρουν και άλλοι σταθμοί, όπως το Μοναστηράκι, όπου θα υλοποιηθεί ένα πλέγμα σημαντικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, η αντικατάσταση 30 ανελκυστήρων και 41 κυλιόμενων κλιμάκων, η ενίσχυση του συνόλου της περίφραξης του δικτύου και η εφαρμογή antigraffiti πρακτικών σε «ταλαιπωρημένους» από γκράφιτι και βανδαλισμούς συρμούς, θα συμβάλλουν στη ριζική αλλαγή της εικόνας της παλαιότερης γραμμής Μετρό της χώρας.

Στις Γραμμές 2 & 3 προχωράμε στην αναβάθμιση 12 συρμών, με ταυτόχρονη εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού, στην τοποθέτηση μονάδων κλιματισμού σε 16 συρμούς που από κατασκευής δεν διαθέτουν, ενώ 5 παροπλισμένοι συρμοί θα αναταχθούν και θα επανακυκλοφορήσουν. Κι όλα αυτά, εν αναμονή της αγοράς 15 νέων συρμών, που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στην κυκλοφορία. Το 2025 ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί τη νέα χρονιά το μεγαλύτερο έργο επιδομής, που έχει εκτελεστεί στο Μετρό της Αθήνας, η αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών, προϋπολογισμού 7,3 εκατ. Euro.

Οι παρεμβάσεις στο δίκτυο συνεχίζονται με την εγκατάσταση δικτύου 5G, έργο που προχωρά πλέον με γρήγορους ρυθμούς μετά την αρχική πιλοτική του εφαρμογή, καθώς και wifi σε περισσότερους σταθμούς Μετρό, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο Σύνταγμα, την Ακρόπολη, το Μοναστηράκι και την Ομόνοια. Το 2025 άλλαξε για πολλούς συμπολίτες μας τα δεδομένα των μετακινήσεών τους τα βράδια του Σαββάτου.

Η 24ωρη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ κάθε Σάββατο αγκαλιάστηκε θερμά από τους επιβάτες, ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας. Είμαστε χαρούμενοι, γιατί τα Σαββατόβραδα περισσότεροι από 50.000 επιβάτες, κυρίως νέοι άνθρωποι, αφήνουν πλέον τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο σπίτι και επιλέγουν τα Μέσα μας για τις μετακινήσεις τους. Στις Σταθερές Συγκοινωνίες αναγνωρίζουμε την πολύτιμη προσφορά των εργαζομένων μας και επενδύουμε σε αυτούς. Το 2025 προχωρήσαμε στην πρόσληψη 270 μόνιμων υπαλλήλων και για το 2026 προγραμματίζεται η πρόσληψη επιπλέον 177 εργαζομένων σε κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Μετρό και του Τραμ. Με τον τρόπο αυτό, η πολύτιμη εμπειρία των παλιών εργαζομένων γίνεται παρακαταθήκη για τους νέους συναδέλφους τους.

Η ΣΤΑ.ΣΥ πρώτη άγγιξε μια μεγάλη πληγή για τις αστικές συγκοινωνίες, την εισιτηριοδιαφυγή. Ο μηχανισμός ελέγχου επανασχεδιάστηκε από μηδενική σχεδόν βάση, οι έλεγχοι αυξήθηκαν αισθητά και διευρύνθηκαν σε όλο το δίκτυο και το σώμα ελεγκτών ανασυγκροτήθηκε. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στο δίκτυο ξεπερνούν πλέον τους 600.000 τον μήνα και θα ενταθούν περαιτέρω το 2026. Η όλη προσπάθεια αντικατοπτρίζεται στις αυξημένες κατά 8,3% εισπράξεις από πωλήσεις κομίστρου το 11μηνο του 2025 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η θωράκιση της ασφάλειας των δικτύων, αποτελεί για εμάς μια ακόμη αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Από τον Μάρτιο του 2021 αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» της ΕΛ.ΑΣ επιχειρούν σε σταθμούς και συρμούς, με σημαντική συμβολή στη μείωση της παραβατικότητας. Θεαματικά είναι τα αποτελέσματα της φύλαξης του δικτύου και από τα drones, ενώ σχεδιάζεται και η εγκατάσταση καμερών σε ολόκληρο το επίγειο κομμάτι της Γραμμής 1. Το Μετρό και το Τραμ της Αθήνας είναι δύο πολύ καλά δίκτυα σταθερής τροχιάς, συγκρινόμενα με άλλα δίκτυα του εξωτερικού, αξιόπιστα και ασφαλή.

Μετακινούν καθημερινά και αδιάλειπτα τον κύριο όγκο των επιβατών της Αττικής, έργο εξαιρετικά δύσκολο. Πρόκληση, αλλά και αποστολή των ανθρώπων της ΣΤΑ.ΣΥ, είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους επιβάτες, κάνοντας κάθε χρόνο και νέα βήματα μπρος τα εμπρός.»