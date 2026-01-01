Ακριβότερα τα διόδια από σήμερα – Όλη η Ελλάδα πληρώνει περισσότερο

Αυξήσεις στα διόδια όλων των εθνικών οδών, καθώς και στην Αττική Οδό, θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των παραχωρησιούχων εταιρειών. Οι νέες τιμές αφορούν όλους τους τύπους οχημάτων και όλα τα δίκτυα αυτοκινητοδρόμων της χώρας.

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Για την Αττική Οδό η αύξηση είναι 5 λεπτά και το διόδιο από 2,50 ανεβαίνει στα 2,55 ευρώ για την κατηγορία των απλών Ι.Χ. οχημάτων. Πιο αναλυτικά:

Κατ. 1: Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα: 1,25 €

Κατ. 2 : Επιβατικά (Ι.Χ.) Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα: 2,55€

Κατ. 3 : Ελαφρά εμπορικά οχήματα ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m: 2,55 €

Κατ. 4: Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων): 2,55 €

Κατ. 5: Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων): 6,30 €

Κατ.6: Μεγάλα φορτηγά HGVs συνολικού ύψους με μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους: 10,10 €

ΕΓΝΑΤΙΑ

Νέες τιμές διοδίων θα ισχύσουν από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού.

Οι νέες τιμές ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων στην Εγνατία Οδό:

ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών -Κορίνθου – Ελευσίνας, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα – Ελευσίνα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ (από τα 13,30 ευρώ).

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό του Ρίου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. 6,80 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ., 9,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Ελαιώνα

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,70 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,80 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 9,70 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 13,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Κιάτου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,80 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 9,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Ισθμού

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,40 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Ελευσίνας

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,70 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,30 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 8,90 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Δρεπάνου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,10 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,20 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Καλαβρύτων:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 7,10 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 10,00 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Ακράτας

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,20 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 7,30 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Δερβενίου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,60 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,00 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Κιάτου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,00 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,60 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Ζευγολατιού

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,20 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,10 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Αγίων Θεοδώρων

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,60 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,60 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,30 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Πάχης

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,10 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,70 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,80 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Νέας Περάμου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,70 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,20 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,90 ευρώ.

ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ

Στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, με βάση τις τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα -Πύργος για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό της Πάτρας

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,60 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 9,00 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 12,70 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Πύργου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,40 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 7,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Κάτω Αχαΐας

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,20 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,50 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,70 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Αμαλιάδας

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,90 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,30 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,20 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 4,50 ευρώ.

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με βάση τις νέες τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Νέα Οδό» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 15,00 ευρώ (από τα 14,35 ευρώ).

Ειδικότερα, οι τιμές ανά σταθμό διοδίων και ανά κατηγορία οχήματος είναι οι ακόλουθες:

Στον μετωπικό σταθμό της Κλόκοβας

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,90 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Αγγελοκάστρου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,90 ευρώ.

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 4,20 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 10,50 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 14,70 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Μενιδίου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,95 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Τερόβου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,55 ευρώ.

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,70 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 9,25 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,95 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Γαβρολίμνης

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,75 ευρώ.

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 6,30 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 8,85 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Μεσολογγίου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,05 ευρώ.

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,50 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,75 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 5,25 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Κουβαρά

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,35 ευρώ.

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,95 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 4,85 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες* 6,80 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Άρτας

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 2,25 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 3,20 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Γοργόμυλου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,85 ευρώ.

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,20 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,00 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 4,25 ευρώ.

ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ* ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ – ΣΠΑΡΤΗΣ

Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και κλάδου Λεύκτρου – Σπάρτης, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την εταιρία «Μορέας Α.Ε.», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ταξίδι Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 11,75 ευρώ (από τα 11,30 ευρώ), ενώ το ταξίδι Κόρινθος – Τρίπολη και κλάδος Λεύκτρου – Σπάρτης διαμορφώνεται στα 12,95 ευρώ (από τα 12,45 ευρώ).

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά σταθμό και ανά κατηγορία οχήματος είναι ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό του Σπαθοβουνίου

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,95 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. 7,45 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ., 10,45 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Νεστάνης

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 7,10 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 9,95 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Γέφυρας Μάναρη

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,60 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,30 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,75 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 8,05 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Βελιγοστής

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,00 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,45 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,70 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,20 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Καλαμάτας

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,25 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,65 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 7,90 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Πετρίνας

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,40 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,45 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 8,60 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 12,10 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Παραδεισίων

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,25 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,15 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Αρφαρών

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,25 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 3,15 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Θουρίας

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ.

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,55 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,40 ευρώ.

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,00 ευρώ.

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Οι νέες τιμές για απλή διέλευση από την γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όπως ανακοινώθηκαν από την «Γέφυρα ΑΕ» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, είναι οι παρακάτω: