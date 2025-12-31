Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος έντονης πολιτικής και θεσμικής κινητικότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη ήπειρο. Με δεκάδες εκλογικές αναμετρήσεις, κρίσιμες συνόδους κορυφής και σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, η χρονιά θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος για την επόμενη δεκαετία.

Ιανουάριος 2026

Την 1η Ιανουαρίου, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο, διαδεχόμενη τη Δανία. Οι προτεραιότητές της επικεντρώνονται στη μετανάστευση, στις σχέσεις με τις νότιες γειτονικές χώρες, στην ανθεκτικότητα στον τομέα του νερού, στην άμυνα και στην ασφάλεια, καθώς και στην προώθηση των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2027.

Την ίδια ημέρα, η Βουλγαρία γίνεται το 20ό μέλος της Ευρωζώνης, εγκαταλείποντας το εθνικό νόμισμα λεβ και υιοθετώντας το ευρώ.

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), που υποχρεώνει τους εισαγωγείς χάλυβα, αλουμινίου, τσιμέντου, λιπασμάτων, υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας να δηλώνουν τις εκπομπές άνθρακα των προϊόντων τους και να καταβάλλουν ειδικό τέλος, εφόσον υπερβαίνουν τα πρότυπα της ΕΕ.

Στις 18 Ιανουαρίου, η Πορτογαλία διεξάγει προεδρικές εκλογές, με πιθανό δεύτερο γύρο στις 8 Φεβρουαρίου. Ο απερχόμενος Πρόεδρος Μαρσέλο Ρέμπελο ντε Σούζα δεν μπορεί να επανεκλεγεί, ανοίγοντας τον δρόμο για αναμέτρηση μεταξύ των Henrique Gouveia e Melo, António José Seguro και André Ventura.

Σημαντικό γεγονός του μήνα αναμένεται να είναι η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, μετά από αλλαγές που προώθησαν η Γαλλία και η Ιταλία. Παρότι η εφαρμογή της δεν θα είναι άμεση, οι αντιδράσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων εκτιμάται ότι θα ενταθούν.

Φεβρουάριος 2026

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκινά τον κύκλο συνεδριάσεων νομισματικής πολιτικής για το έτος στις 4-5 Φεβρουαρίου, με συνέντευξη Τύπου. Ακολουθεί μη νομισματική συνεδρίαση στις 25 Φεβρουαρίου, με τους αναλυτές να παρακολουθούν αν η ΕΚΤ θα συνεχίσει τη μείωση των επιτοκίων.

Στις 23-24 Φεβρουαρίου, στη Λευκωσία, πραγματοποιείται η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 2026, αφιερωμένη στη σταθερότητα, την οικονομική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση.

Μάρτιος 2026

Ο Μάρτιος χαρακτηρίζεται από σειρά εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη. Εκλογές διεξάγονται στη Γερμανία (8 Μαρτίου), στην Ισπανία (15 Μαρτίου), στη Γαλλία (δημοτικές εκλογές 15 και 22 Μαρτίου) και στις Κάτω Χώρες (18 Μαρτίου).

Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 19-20 Μαρτίου, με θέματα ανταγωνιστικότητας, άμυνας και διεύρυνσης.

Στις 22 Μαρτίου διεξάγονται κοινοβουλευτικές εκλογές στη Σλοβενία και περιφερειακές στη Ρηνανία-Παλατινάτο της Γερμανίας.

Απρίλιος 2026

Στην Ουγγαρία, οι κοινοβουλευτικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν στις 12 Απριλίου. Ο Βίκτωρ Ορμπάν αντιμετωπίζει ισχυρή πρόκληση από το νέο κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η ΕΚΤ πραγματοποιεί μη νομισματική συνεδρίαση στις 8 Απριλίου και συνεδρίαση επιτοκίων στις 29-30 Απριλίου.

Μάιος 2026

Στις 4 Μαΐου, το Ερεβάν φιλοξενεί την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με επίκεντρο την ασφάλεια, την οικονομία και τη γεωπολιτική.

Η Κύπρος προχωρά σε κοινοβουλευτικές εκλογές στις 24 Μαΐου, με την πολιτική σκηνή να αναδιαμορφώνεται από νέα κόμματα και χαμηλή δημοτικότητα των παραδοσιακών δυνάμεων.

Ιούνιος 2026

Την 1η Ιουνίου, το Μαυροβούνιο φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ–Δυτικών Βαλκανίων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για διεύρυνση.

Ακολουθούν κοινοβουλευτικές εκλογές στην Αρμενία (7 Ιουνίου) και η Σύνοδος Κορυφής G7 στο Évian-les-Bains της Γαλλίας (14-16 Ιουνίου).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 18-19 Ιουνίου, ενώ η ΕΚΤ έχει συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 10-11 Ιουνίου. Η Ανδαλουσία διεξάγει εκλογές στις 30 Ιουνίου.

Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2026

Από 1η Ιουλίου, η Ιρλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Την ίδια περίοδο, η Τουρκία φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου), με επίκεντρο την άμυνα και την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Τον Αύγουστο επικρατεί θεσμική νηνεμία, με εξαίρεση τις προεδρικές εκλογές στην Εσθονία στις 30 Αυγούστου.

Τον Σεπτέμβριο επανέρχεται η πολιτική δραστηριότητα: η Γερμανία, η Σουηδία και η Γαλλία προχωρούν σε εκλογικές διαδικασίες, ενώ η ΕΚΤ συνεδριάζει στις 9-10 Σεπτεμβρίου.

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2026

Ο Οκτώβριος φέρνει εκλογές στη Λετονία (3 Οκτωβρίου), στη Βοσνία–Ερζεγοβίνη (4 Οκτωβρίου) και στην Τσεχία (9-10 Οκτωβρίου). Η ΕΚΤ συνεδριάζει στις 28-29 Οκτωβρίου.

Τον Νοέμβριο, η Βουλγαρία εκλέγει νέο Πρόεδρο, καθώς ο Ρούμεν Ράντεβ δεν μπορεί να διεκδικήσει νέα θητεία.

Το έτος ολοκληρώνεται με τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-18 Δεκεμβρίου και την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 16-17 Δεκεμβρίου, όπου θα αποφασιστούν τα επιτόκια για το 2027-2028.

Νομοθετικές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το φιλόδοξο Πρόγραμμα Εργασίας 2026 με τίτλο «Η Στιγμή της Ανεξαρτησίας της Ευρώπης», που περιλαμβάνει σειρά νομοθετικών προτάσεων για την τεχνολογία, την καινοτομία και τη διαφάνεια.

Α’ Τρίμηνο: Ευρωπαϊκή Πράξη για την Καινοτομία, Πράξη για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης, Chips Act II και 28ο Καθεστώς για Καινοτόμες Εταιρείες.

Β’ Τρίμηνο: Πράξη για τα Κβαντικά Υπολογιστικά και δημιουργία Κέντρου Κρίσιμων Πρώτων Υλών.

Γ’ Τρίμηνο: Ενημέρωση του Νομοθετικού Πλαισίου για τα Προϊόντα, των κανόνων για τα δικαιώματα των μετόχων, των κανονισμών για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και νέα Ευρωπαϊκή Πράξη Βιοτεχνολογίας.

Δ’ Τρίμηνο: Πράξη Ψηφιακής Δικαιοσύνης, Στρατηγική κατά της Διαφθοράς και Πράξη για τα Προηγμένα Υλικά.

Ένα καθοριστικό έτος για την Ευρώπη

Το 2026 θα είναι έτος κρίσιμων αποφάσεων για την Ευρώπη. Οι εκλογές σε Ουγγαρία, Σλοβενία, Λετονία, Βουλγαρία, Αρμενία και Πορτογαλία ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν τον πολιτικό χάρτη της ηπείρου.

Η Κυπριακή Προεδρία αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στη διαχείριση θεμάτων όπως η μετανάστευση, η άμυνα και οι σχέσεις με τη Μεσόγειο, ενώ οι διεθνείς σύνοδοι κορυφής – από τη G7 έως το ΝΑΤΟ – θα καθορίσουν την παγκόσμια ατζέντα.

Το νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής εστιάζει στην ανταγωνιστικότητα, τη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Με περισσότερα από 330 νομοθετικά αρχεία προς διαπραγμάτευση κατά την Κυπριακή Προεδρία, το 2026 προμηνύεται ως ένας χρόνος εντατικής εργασίας και καθοριστικών εξελίξεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.