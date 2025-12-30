Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε έναν 29χρονο Σύρο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος και για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κάπου στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές. Οι αρχές βασίστηκαν σε αναρτήσεις του υπόπτου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπηρεσία πληροφοριών AIVD εντόπισε διαδικτυακές αναρτήσεις όπου ο άνδρας φέρεται να απειλούσε ότι θα πραγματοποιήσει επίθεση σε αδιευκρίνιστη τοποθεσία της Ευρώπης, την περίοδο των Χριστουγέννων. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον των αρχών ασφαλείας.

Οι εισαγγελείς δεν έδωσαν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το είδος της σχεδιαζόμενης επίθεσης ή τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι ο ύποπτος συνδέεται με το ΙΚ. Η έρευνα, όπως αναφέρουν, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο 29χρονος συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου στο σπίτι του, στο Φίσινγκεν της νοτιοδυτικής Ολλανδίας. Με δικαστική απόφαση η κράτησή του παρατάθηκε για τουλάχιστον 30 ημέρες, προκειμένου να συνεχιστεί η διερεύνηση της υπόθεσης.