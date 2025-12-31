Η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα προκειμένου να διασφαλίσει την ειρήνη και την ευημερία της το 2026, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο ετήσιο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του. Ο Μερτς αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ήπειρος, από τη ρωσική επιθετικότητα και τον αυξανόμενο παγκόσμιο προστατευτισμό έως τις μεταβαλλόμενες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάιο, ο καγκελάριος έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στήριξης της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή. Παράλληλα, το Βερολίνο αύξησε σημαντικά τις αμυντικές του δαπάνες από το 2023, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη στρατηγική του αυτονομία και να αναλάβει περισσότερες ευρωπαϊκές ευθύνες.

Στο μήνυμά του, ο Μερτς χαρακτήρισε τον πόλεμο που μαίνεται «φρικτό» και προειδοποίησε ότι αποτελεί άμεση απειλή για την ελευθερία και την ασφάλεια της Ευρώπης. Όπως είπε, «βλέπουμε όλο και πιο ξεκάθαρα ότι η ρωσική επιθετικότητα ήταν και είναι μέρος ενός σχεδίου ενάντια σε ολόκληρη την Ευρώπη», επισημαίνοντας πως η Γερμανία αντιμετωπίζει καθημερινά περιστατικά δολιοφθοράς, κατασκοπείας και κυβερνοεπιθέσεων.

Οικονομικές προκλήσεις και παγκόσμιες εντάσεις

Ο Γερμανός καγκελάριος στάθηκε και στον αυξανόμενο προστατευτισμό στη διεθνή οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενες πρώτες ύλες χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως πολιτικός μοχλός πίεσης. Η Γερμανία, επιχειρώντας να αναζωογονήσει την προσανατολισμένη στις εξαγωγές οικονομία της, προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των εμπορικών δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης δοκιμάζεται επίσης από την έλλειψη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων τα τελευταία χρόνια. Οι προβλέψεις δείχνουν περιορισμένη ανάπτυξη για το 2026, μετά από δύο συνεχόμενα έτη ύφεσης.

Μεταβαλλόμενες σχέσεις με τις ΗΠΑ

Ο Μερτς αναφέρθηκε και στις προκλήσεις στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επί δεκαετίες υπήρξαν αξιόπιστος εγγυητής της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 έχει περιπλέξει τη συνεργασία, οδηγώντας την Ευρώπη να επανεξετάσει τον ρόλο της.

«Για εμάς τους Ευρωπαίους, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε τα συμφέροντά μας εμείς οι ίδιοι με πολύ ισχυρότερο τρόπο», δήλωσε ο καγκελάριος, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να καθοδηγείται από αυτοπεποίθηση και όχι από φόβο.

Κλείνοντας, ο Μερτς εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει καθοριστική χρονιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Όπως είπε, μπορεί να είναι η χρονιά κατά την οποία η ήπειρος θα επανασυνδεθεί με τις δεκαετίες ειρήνης, ελευθερίας και ευημερίας που χαρακτήρισαν το παρελθόν της.