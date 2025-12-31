Η Μπάμπα Βάνγκα και οι προφητείες της για το μέλλον επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς μια από αυτές φαίνεται να αναφέρεται στο 2026 και σε πιθανή επαφή της ανθρωπότητας με εξωγήινη ζωή. Η Βουλγάρα μυστικίστρια, γνωστή για τις προβλέψεις της σχετικά με γεγονότα όπως η 11η Σεπτεμβρίου και η πανδημία του Covid-19, προκαλεί εκ νέου παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η Μπάμπα Βάνγκα, που πέθανε το 1996, δεν άφησε γραπτά κείμενα. Οι περισσότερες πληροφορίες για τις προφητείες της βασίζονται σε μαρτυρίες της ανιψιάς της και οπαδών της, οι οποίοι έχουν δεχθεί επικρίσεις για πιθανές παρερμηνείες των λεγομένων της.

Η προφητεία που αποδίδεται στο έτος 2026 κάνει λόγο για μια φερόμενη επαφή με εξωγήινους, συνδεδεμένη με ένα παγκόσμιο γεγονός που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, οι πιθανότητες περιορίζονται ανάμεσα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και στους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς.

Το «νέο φως στον ουρανό»

Η προφήτισσα φέρεται να είχε περιγράψει την εμφάνιση ενός UFO ως «νέο φως στον ουρανό» πάνω από το γεγονός, το οποίο θα σηματοδοτούσε την πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με εξωγήινη ζωή. Το όραμα, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, υπονοούσε ότι η συνάντηση αυτή θα έφερνε απαντήσεις και όχι φόβο.

Οι ερμηνείες ποικίλλουν. Κάποιοι συνδέουν την προφητεία με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 και προσελκύει περίπου δύο δισεκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Άλλοι θεωρούν πιθανό οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς, που μεταδίδονται σε κάθε ζώνη ώρας, να αποτελούν το επίκεντρο του «φωτός» που περιγράφεται.

Προηγούμενες εικασίες, όπως η κλήρωση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή η τελετή έναρξης του τουρνουά, θεωρήθηκαν επίσης πιθανά σενάρια χωρίς όμως να επιβεβαιωθούν. Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν αναφορές που συνέδεσαν την προφητεία με το πέρασμα του ουράνιου αντικειμένου 3I/ATLAS, το οποίο σύμφωνα με τη NASA είναι απλώς ένας κομήτης.

Επιστημονικές και λαϊκές ερμηνείες

Αν και οι επιστήμονες απορρίπτουν κάθε υπόνοια εξωγήινης δραστηριότητας, ορισμένοι ερευνητές και χρήστες στο διαδίκτυο συνεχίζουν να θεωρούν το 3I/ATLAS πιθανό διαστημόπλοιο. Άλλες ερμηνείες συνδέουν το «φως» της προφητείας με φυσικά φαινόμενα, όπως βροχή μετεωριτών, το Βόρειο Σέλας ή την αναμενόμενη έκρηξη της σουπερνόβα T Coronae Borealis Nova, που θα είναι ορατή από τη Γη.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να ταυτιστεί η προφητεία με κάποιο τηλεοπτικό γεγονός υψηλής τηλεθέασης, όπως το Super Bowl ή το Παγκόσμιο Κύπελλο, καμία από αυτές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, η φήμη της Μπάμπα Βάνγκα ως προφήτισσας παραμένει ισχυρή, συγκρινόμενη συχνά με εκείνη του Νοστράδαμου.