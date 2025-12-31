Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν σήμερα τον οδηγό ενός οχήματος που, σύμφωνα με τις αρχές, αποπειράθηκε να παρασύρει στρατιώτες κοντά στη Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη, ενώ παλαιστινιακές πηγές έκαναν λόγο και για τρεις τραυματίες στο ίδιο περιστατικό.

Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), «ένας τρομοκράτης αποπειράθηκε να παρασύρει στρατιώτες που επιχειρούσαν στην περιοχή Εϊναμπούς». Οι στρατιώτες «πυροβόλησαν τον τρομοκράτη και τον εξουδετέρωσαν», ανέφερε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά τους, οι παλαιστινιακές αρχές γνωστοποίησαν ότι ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Άλαν «πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής» μεταξύ των κοινοτήτων Εϊναμπούς και Αουάρτα. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως παρείχε πρώτες βοήθειες σε «τρεις τραυματίες που βρίσκονταν κοντά στο όχημα που δέχθηκε πυρά» από ισραηλινούς στρατιώτες.

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά από επίθεση Παλαιστινίου, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 68χρονο Ισραηλινό και στη συνέχεια σκότωσε με μαχαίρι μια 18χρονη στο βόρειο Ισραήλ.

Επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη

Μετά την επίθεση εκείνη, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιχειρήσεις στην Καμπάτια της Δυτικής Όχθης, γενέτειρα του δράστη, συλλαμβάνοντας τον πατέρα και τα αδέλφια του.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σημειωθεί δεκάδες επιθέσεις Παλαιστινίων στο Ισραήλ. Η σύγκρουση ξέσπασε μετά το μακελειό που προκάλεσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε, η βία έχει κλιμακωθεί στη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέλαβε το 1967. Σύμφωνα με στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι – ανάμεσά τους και άμαχοι – έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί, στρατιώτες και πολίτες, έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις ή στρατιωτικές επιχειρήσεις.