Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν νέα ευρείας κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας (σ.σ. της Τρίτης προς Τετάρτη), οι δυνάμεις άρχισαν να δρουν στο πλαίσιο ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή της βόρειας Σαμάρειας», ανέφερε ο στρατός, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία που προτιμούν οι ισραηλινές αρχές για τη βόρεια Δυτική Όχθη.

«Δεν θα επιτρέψουμε να ριζώσει η τρομοκρατία στην περιοχή», τόνισαν οι ισραηλινές δυνάμεις. Η Δυτική Όχθη βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από τον πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967.

Νέα επιχείρηση, όχι συνέχεια προηγούμενης

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του στρατού διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και είχε στο στόχαστρο καταυλισμούς προσφύγων. Πρόκειται, όπως είπε, για «νέα» επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες ή στόχους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξή της.

Κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί δραματικά από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, οι συγκρούσεις δεν έχουν κοπάσει.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής, περισσότεροι από χίλιοι Παλαιστίνιοι –μέλη ενόπλων οργανώσεων και άμαχοι– έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ή σε επιθέσεις εποίκων. Την ίδια περίοδο, επίσημα στοιχεία του Ισραήλ αναφέρουν ότι τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν χάσει τη ζωή τους σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αύξηση επιθέσεων εποίκων

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ κατέγραψε τον Οκτώβριο τον υψηλότερο αριθμό «επιθέσεων εποίκων που προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές» των τελευταίων σχεδόν είκοσι ετών στη Δυτική Όχθη. Στις 10 Νοεμβρίου, ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι από δύο Παλαιστινίους κοντά στη Βηθλεέμ. Οι δράστες σκοτώθηκαν επιτόπου από στρατιώτες.