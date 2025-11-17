Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη βία που προκάλεσε, όπως είπε, μια «χούφτα εξτρεμιστών» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά από νέα επίθεση εναντίον παλαιστινιακής κοινότητας. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι δράστες δεν αντιπροσωπεύουν τους εποίκους της περιοχής.

Η επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Τζαμπάα, κοντά στη Βηθλεέμ, και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, χαρακτήρισε το περιστατικό «ακόμη ένα βήμα κλιμάκωσης της βίας» και ζήτησε την αυστηρή αντιμετώπιση των δραστών. Από την πλευρά του, ο ηγέτης του αριστερού συνασπισμού «Οι Δημοκράτες», Γιαΐρ Γκολάν, έκανε λόγο για «εβραϊκή τρομοκρατία εκτός ελέγχου».

Σε ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι λαμβάνει «πολύ σοβαρά υπόψη τις βίαιες ταραχές που υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές» οι οποίοι, όπως είπε, επιχειρούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα και να συγκαλέσει άμεσα τους αρμόδιους υπουργούς για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η επίθεση στην Τζαμπάα σημειώθηκε ενώ ο ισραηλινός στρατός επενέβη για να συλλάβει υπόπτους, μετά από πληροφορίες για επιδρομή «αρκετών δεκάδων Ισραηλινών πολιτών που έβαλαν φωτιά και βανδάλισαν σπίτια και οχήματα». Οι αρχές αναφέρουν ότι οι στρατιώτες παρενέβησαν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Το περιστατικό ακολούθησε την κατεδάφιση και εκκένωση του φυλακίου του εβραϊκού οικισμού Τζουρ Μισγάβι, στο συγκρότημα Γκους Ετζιόν, νότια της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με φωτογράφο του AFP, εκατοντάδες αστυνομικοί και στρατιώτες χρησιμοποίησαν μπουλντόζες για την επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν συγκρούσεις και ρίψεις καπνογόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Η επίθεση στο χωριό φαίνεται πως αποτέλεσε αντίδραση στη διάλυση του παράνομου φυλακίου, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την ένταση στη Δυτική Όχθη.