Ο Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ, ο αμερικανός ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον ρόλο του διεφθαρμένου γερουσιαστή στη σειρά The Wire, πέθανε σε ηλικία 71 ετών, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο ατζέντης του μέσω Instagram.

«Με τεράστια θλίψη μοιράζομαι την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μου φίλου και πελάτη Αϊζάια Γουίτλοκ του νεότερου», έγραψε ο Μπράιαν Λίμπμαν, αποδίδοντας φόρο τιμής στον «καταπληκτικό ηθοποιό και ακόμη καλύτερο άνθρωπο».

Ο πιο αναγνωρίσιμος ρόλος του Γουίτλοκ ήταν εκείνος του Κλέι Ντέιβις, του διεφθαρμένου πολιτικού στη σειρά The Wire του HBO, η οποία προβαλλόταν τη δεκαετία του 2000 και θεωρείται μία από τις κορυφαίες αστυνομικές παραγωγές όλων των εποχών.

Ο χαρακτήρας του, μέσα από τους πολιτικούς ελιγμούς στη Βαλτιμόρη, συνέδεε το βρόμικο χρήμα της διακίνησης ναρκωτικών με τα υψηλότερα κλιμάκια της εξουσίας, προσφέροντας μια δηκτική απεικόνιση της διαφθοράς.

Ο Γουίτλοκ είχε μείνει αξέχαστος στους τηλεθεατές για το μαύρο χιούμορ του και για τον χαρακτηριστικό τρόπο που πρόφερε την έκφραση «sheeeeee-it», επιμηκύνοντας τη λέξη «shit» («σ@@@@ά» στα αγγλικά).

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, πολλοί θαυμαστές τον σταματούσαν στον δρόμο ζητώντας του να επαναλάβει το διάσημο επιφώνημα, το οποίο έγινε σήμα κατατεθέν του.

Μια καριέρα γεμάτη

Γεννημένος στην Ιντιάνα, ο Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ συνεργάστηκε επανειλημμένα με τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως BlacKkKlansman, Da 5 Bloods, She Hate Me και Chi-Raq.

Κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς καριέρας του, εμφανίστηκε επίσης στην εμβληματική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε GoodFellas (1990), στον ρόλο ενός γιατρού, καθώς και στη ρομαντική κωμωδία φαντασίας Enchanted (2007) της Disney.

Παράλληλα, δάνεισε τη φωνή του σε χαρακτήρες των ταινιών κινουμένων σχεδίων της Pixar, όπως Lightyear και Cars 3.

Εμφανίστηκε ακόμη στη βραβευμένη σειρά Veep, όπου υποδύθηκε τον υπουργό Άμυνας, προσθέτοντας έναν ακόμη χαρακτηριστικό ρόλο στο πλούσιο τηλεοπτικό του έργο.